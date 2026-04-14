Diyarbakır Merkezli Dört İlde "Suflör Operasyonu": 37 Milyon Liralık Haksız Kazanç Tespit Edildi, 10 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Emniyeti'nin dört ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda, kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıtıp internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 23 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edilirken, 10 şüpheli tutuklandı, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik "Suflör Operasyonu" düzenlendi.

Diyarbakır merkezli olarak İstanbul, Antalya ve Batman'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, alışveriş siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Letgo ve Facebook üzerinden kendilerini tayini çıkmış kamu görevlisi olarak tanıtarak ikinci el eşya satışı bahanesiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Telefonda "suflör" yöntemi

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mağdurları ikna etmek için telefonda çeşitli yöntemler kullandıkları ortaya çıktı. Görüşme sırasında örgüt üyelerinden bazılarının arkadan "sufle" vererek konuşmayı yönlendirdiği ve bu şekilde dolandırıcılığın organize biçimde gerçekleştirildiği belirlendi.

Şüphelilere ait banka hesaplarının incelenmesi sonucu, suç şebekesinin bu yöntemle yaklaşık 37 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

10 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: ANKA
