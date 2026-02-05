Haberler

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Diyarbakır'da depremzede üreticiler devlet desteğiyle hayvan sayısını artırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'daki üreticilere devlet destekleriyle arıcılık ve hayvancılık faaliyetleri yeniden canlanıyor. Süreçte, depremzede aileler arı kolonileri ve büyükbaş hayvan sayısını artırmak üzere destekleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Diyarbakır'da arıcılık ve hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler, devlet destekleriyle hayvan sayısını artırdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır'da yaraların sarılması amacıyla çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde kentteki depremzede üreticilere yönelik çeşitli destek programları hayata geçirildi.

Hani ilçesinde geçimini arıcılık ve büyükbaş hayvancılıkla yapan depremzede ailelere destek sağlandı.

Desteklerle arı kolonilerindeki kayıpların azaltılması ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

"Devletimiz seferber oldu"

İlçeye bağlı Kaledibi Mahalle muhtarı Bilal Yeleç, AA muhabirine, sabit arıcılık yaptığını söyledi.

Depremlerde arılarının yanı sıra mahalledeki vatandaşların büyükbaş hayvanlarının telef olduğunu belirten Yeleç, "Devletimiz seferber oldu. Kış şartlarında kardan kapalı yolları açtı. Başta battaniye ve gıda olmak üzere çok sayıda yardım yapıldı. Devletimiz her türlü yanımızda oldu. Devletimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Devletin depremde zarar gören üreticilerin zararlarını karşıladığını anlatan Yeleç, şunları kaydetti:

"Arı kovanlarımdan 8'i zarar görmüştü, sağ olsun devlet bunu karşıladı. Biz 8 kovanı 16'ya, 16 kovanı da 32 kovana çıkardık. İnşallah bu yıl hava şartları iyi olursa mevcudumuzu artıracağız. Mağduriyetimiz küçük olmasına rağmen sağ olsun devletimiz yine bu mağduriyetimizi karşıladı. Devlet her türlü yardımımıza koştu."

Aynı mahallede yaşayan Mehmet Toldar da depremde devrilen 53 kovandaki arılarının telef olduğunu anımsattı.

Toldar, "Sağ olsun devletimiz bize destek çıktı. Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz evi yıkılanlara ev yaptı, hayvanları telef olanlara hayvan desteğinde bulundu. Devletimizin bana verdiği 53 (arılı) kovanı, 180 kovana çıkardım. Bizi yalnız bırakmadığı için devletimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ne sıkıntımız varsa giderildi"

Hasan Yanen ise depremde ahırının yıkılmasıyla 2 büyükbaş hayvanının telef olduğunu belirtti.

Hasar tespit çalışmasının ardından kendisine verilen hayvanlara değinen Yanen, "Sağ olsun devletimiz 2 düve verdi. Onların sayısını 6'ya çıkardım. Bunlardan 2 erkeği sattım. Şu anda 4 dişi hayvanım var. Onların sayısını artıracağım. Telef olan 2 ineğim gebeydi, devletin bana verdikleri de gebeydi." diye konuştu.

Devletin depremden zarar görenlerin kapılarını tek tek çaldığını belirten Yanen, şunları kaydetti:

"Bize yardımcı oldular, sahip çıktılar. Kimin hangi hayvanı telef olmuşsa o hayvanı verdiler. Hatay'dan Diyarbakır'a kadar devlet olmasaydı vatandaş bu yükün altından kalkamazdı. Herkese yardımcı oldular, teşekkür ediyoruz. Ne sıkıntımız varsa giderildi."

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı

Bakan Işıkhan müjde gibi düzenlemeyi duyurdu! Sil baştan değişti
'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Birinci sırada DEM Parti var

DEM Parti'nin birinci olduğu anket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbullu kabusu yaşadı! Denizde görünce hemen telefona sarıldılar

İstanbullu kabusu yaşadı! Denizde görünce hemen telefona sarıldılar
Böyle trafik kavgası mı olur! Türkiye'de hiç alışık olmadığımız görüntü

Böyle trafik kavgası mı olur! Türkiye'de alışık olmadığımız görüntü
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı
İstanbullu kabusu yaşadı! Denizde görünce hemen telefona sarıldılar

İstanbullu kabusu yaşadı! Denizde görünce hemen telefona sarıldılar
Ibrahimovic'ten duygusal anılar: Babam Bosnalı Müslümandı

Babası hakkındaki o gerçeği ilk defa söyledi
Protestolarda tutuklanan Nobel ödüllü Narges Mohammadi açlık grevine başladı

Komşuyu ayağa kaldıran açlık grevi kararı! Sağlık durumu alarm veriyor