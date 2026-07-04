Türk Kızılay'dan Diyarbakır'da bağcılığa destek

Diyarbakır'da bağcılığın yeniden canlandırılması amacıyla hazırlanan "Hilalin Gölgesinde Bağlar Yeniden Yeşeriyor" projesi için çalışmalar başladı.

Türk Kızılay Sur Şubesi ve GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (GAPUTAEM) işbirliğiyle yürütülecek proje kapsamında, filoksera zararlısı nedeniyle zarar gören bağ alanlarının yeniden üretime kazandırılması hedefleniyor.

Türk Kızılay Sur Şube Başkanı Gülhan Sönmez, projeyle Diyarbakır'da bağcılığın yeniden canlandırılmasının amaçlandığını belirtti.

Modern bağ fidanı üretimi, üretici eğitimleri ve istihdamı kapsayan projeyle bölgenin tarımsal üretim kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini ifade eden Sönmez, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 9 ay sürmesi planlanan projemiz kapsamında filoksera zararlısı nedeniyle zarar gören bağ alanlarının yeniden üretime kazandırılması için filokseraya dayanıklı anaçlar üzerine aşılı Mazrone üzüm fidanları üretilecek. Aynı zamanda modern bağcılık tekniklerinin yaygınlaştırılması amacıyla kadınlar, gençler ve üreticilere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenecek. Projeyle seyyar iklimlendirme odası, soğuk hava deposu, termoterapi ünitesi ve aşılama ünitesinden oluşan modern üretim altyapısı kurulacak. Yaklaşık 120 saat sürecek eğitim programlarından en az 100 kadın, genç ve üreticinin yararlanması planlanırken, üretim faaliyetlerinde istihdam sağlanması hedefleniyor."

Sönmez, projenin yalnızca bağcılığı değil bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasını da destekleyeceğini söyledi.

Diyarbakır'ın yüzyıllardır bağcılıkla anılan önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten Sönmez, "Son yıllarda filoksera zararlısı ve çeşitli nedenlerle bağ alanlarında önemli kayıplar yaşandı. Hazırladığımız bu projeyle hem yerel üzüm çeşitlerimizi korumayı hem de modern üretim tekniklerini üreticilerimizle buluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.