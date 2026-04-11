Diyarbakır'da anneler çocuklarıyla aynı havuzda yüzme öğreniyor

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce uygulanan "Ailemle Yüzüyorum" Projesi, yüzme öğrenmek isteyen anneler ve çocuklarını aynı havuzda buluşturdu.

Annelerin çocuklarıyla eğlenceli zaman geçirmesini, güvenle yüzmeyi öğrenmesini amaçlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, "Ailemle Yüzüyorum" Projesi hayata geçirildi.

Kurumun merkez Yenişehir ilçesindeki kapalı yüzme havuzunda düzenlenen eğitimlere ilk bir ayda 200 anne ve çocuğu katıldı.

Ücretsiz verilen eğitimler, haftanın iki günü 4 antrenör ile 4 cankurtaranın gözetiminde sürüyor.

"Yediden yetmişe herkesin yüzmeyi öğrenmesini istiyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, AA muhabirine, yüzme kursuna ilginin beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi.

Bu proje ile amaçlarının Diyarbakır'da bilmeyen herkese yüzmeyi güvenle öğretmek olduğunu ifade eden Öztekin, "Özellikle yaz aylarında çocuklarımızın derelerde, baraj göllerinde serinlemek için yüzmesinden dolayı boğulmalar çok oluyor. Yediden yetmişe herkesin yüzmeyi öğrenmesini istiyoruz." dedi.

Öztekin, 200 katılımcıya ulaştıklarını, eğitimlerin güzel ilerlediğini dile getirerek, kursta 4 antrenör ve 4 cankurtaranın da görev yaptığını belirtti.

Eğitimlerin haftanın iki günü devam ettiğini anlatan Öztekin, katılım arttıkça eğitim için gün ve saat sayısını da artırmayı planladıklarını ifade etti.

Öztekin, daha önce annelerin yüzme öğrenen çocuklarını havuz kenarından izlediklerini dile getirerek, "Şimdi annelerin de yüzmeyi öğreniyor olması çok etkili oldu. Çok memnuniyet var, güzel dönüşler alıyoruz." diye konuştu.

"Annem ile hem yüzüyoruz hem de eğleniyoruz"

Annesiyle kursa katılan 13 yaşındaki Yaren Ertek, yüzme öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ertek, "Tatile gittiğimde yüzemiyordum, çoğu insan yüzüyordu, onlara bakıp üzülüyordum. Annemle buraya geliyoruz, birlikte eğleniyoruz, gülüyoruz. Annem de yüzmeyi öğrendi. Artık ikimiz de yüzmeyi biliyoruz." dedi.

"Hocalarımıza teşekkür ederim"

7 yaşındaki Roza Tekyön de kursta aldığı eğitim sayesinde yüzme öğrendiğini belirterek, "Hocalarımıza bizimle ilgilendikleri için çok teşekkür ederim. Ailemle tatile gittiğimde hiç yüzemiyordum, suya girdiğimde hemen çıkıyordum. Burada öğrendiklerim sayesinde artık kolayca yüzebiliyorum." diye konuştu.

"Bize böyle bir imkan sunulduğu için mutluyuz"

Yüzme kursuna çocukları ile katılan iki çocuk annesi Burcu Karadağ da bu eğitimin düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Karadağ, daha önce yüzmeyi bilmediğini, anneler ve çocuklar için bir proje hazırlandığını öğrendiğinde hemen kursa kayıt yaptırdıklarını söyledi.

Yüzme öğrendiği için çok mutlu olduğunu anlatan Karadağ, "Buradan çok memnunuz, hocalarımız çok ilgili. Daha önce çocuklarım ve ben yüzme bilmiyorduk. Değerli hocalarımız sayesinde yüzme öğrenmeye çalışıyoruz. Bize böyle bir imkan sunulduğu için mutluyuz. Çocuklar ve anneler için güzel bir proje. Daha önce çocuklarımız yüzmeyi bilmediği için çok endişeleniyorduk. Bu proje sayesinde yüzme öğrenecekleri için artık gönlümüz daha rahat." diye konuştu.