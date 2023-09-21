Diyarbakır'da Aile Çalıştayı Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda, ailenin önemi ve korunması üzerine konular ele alındı.

Bursa'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, kamu kurum ve kuruluşları ile dernekler yetkilileri bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, çok yönlü bir bakış açısını yansıtma adına çalıştayın, sosyal politikalar açısından önemli olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatları doğrultusunda her ilde "Aile Çalıştayı" yapıldığını hatırlatan Doğan, "Aile, toplum için vazgeçilmeyen ve korunmak zorunda olan bir sosyal müessesedir çünkü toplumun sürekliliğini sağlayan önemli bir unsurdur. Ailesiz bir toplum soyut ve hayali bir toplumdur. Bu nedenle aile yapısı iyi olmayan, hastalık olan toplumların sosyal çözülme ve ciddi toplumsal sorunlarla karşı karşıya kalma ihtimalleri yüksektir." ifadesini kullandı.

Doğan, gerçekleştirilecek çalıştayda, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve kamu kurum temsilcilerinin aile ve aile alt başlıkları konularında deneyimlerinin ve çalışmalarının paylaşmalarının kıymetli olduğunu aktardı.

Bir gün süren çalıştayda, "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, Çevre ve İklim", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler" ve "Aile ve Deprem" konuları ele alındı.