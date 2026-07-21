Haberler

Diyarbakır'da 3 bin öğrenci destekleme ve hazırlık kurslarında eğitim görüyor

Diyarbakır'da 3 bin öğrenci destekleme ve hazırlık kurslarında eğitim görüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelinde 58 okulda ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik destekleme ve hazırlık kursları açtı. 3 bin öğrencinin katıldığı kurslarda LGS ve YKS hazırlığının yanı sıra görsel sanatlar, müzik, spor ve bilişim eğitimi veriliyor. 300 öğretmen görev yapıyor.

Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik il genelindeki 58 okulda açılan destekleme ve hazırlık kursuna katılan 3 bin öğrenci eğitim görüyor.

Öğrencilerin tatillerini değerlendirmeleri amacıyla açılan kurslarda, gelecek yıl yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık eğitiminin yanı sıra görsel sanatlar, müzik, spor ve bilişim alanlarında da eğitim veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destekleme ve Yetiştirme Kursları Koordinatörü Zekeriya Bakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 58 okulda farklı alanlarda açılan kurslara 3 bin öğrencinin katıldığını ve bu kurslarda 300 öğretmenin görev yaptığını söyledi.

8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik de sınavlara hazırlık eğitimi verildiğini belirten Bakır, şunları kaydetti:

"Bilişim dersleri, futbol, basketbol ve resim alanlarında, öğrencilerimiz eğitim görmeye çalışıyorlar. Dört ana, temamız var. Görsel sanatlar, bilişim, müzik ve spor alanlarında etkinliklerimiz var."

Kaynak: AA / Aydın Arık
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

Özgür Özel yeni partiyi açık açık ilan etti: Kuruyoruz
Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste

Yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu

Tek bir rögar kapağı yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali

Yarı çıplak paylaşım yaptı! Cinsiyet değiştiren Rüzgar'ın son hali
Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku

Çıplak sokak şovunun bedeli ağır oldu! Viral fenomene hapis şoku
Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı

Dev marka piyasadan çekildi! Telefon pazarında taşlar yerinden oynadı
Kayıp kadının ablasından kan donduran sözler: Kardeşimi kavurma yaptılar

"Kardeşimi kavurma yaptılar"
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı? Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı

Oğuzhan Uğur neden tutuklandı? İşte başını yakan deliller
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti