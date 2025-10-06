Diyarbakır'da 2025 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında "2025 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında düzenlenen toplantıda kentte yürütülen kamu yatırımları değerlendirildi.

Burada konuşan Vali Zorluoğlu, bugün itibarıyla il genelinde yürütülen 625 projenin toplam bedelinin 307 milyar 993 milyon lirayı aştığını belirtti.

2025 yılı ödeneklerinin 44 milyar 857 milyon lira, yıl içi harcamalarının ise 22 milyar 298 milyon lira seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Zorluoğlu, "Harcama oranımız yüzde 49,71 düzeyindedir. Projelerimizin 120'si tamamlanmış, 330'u devam etmekte, 119'u ise ihale aşamasındadır." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, geçtiğimiz hafta Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydederek, bu temasların kentin ulaşım ve eğitim altyapısına yeni bir ivme kazandıracağını vurguladı.

Ulaşım alanında yapılacak yatırımlarla kentin trafiğinin rahatlayacağını dile getiren Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Sanayi, Diclekent, 75 metrelik yol, 50 metrelik yol, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 450 Evler, Talaytepe ve 500 Evler'in kavşakları yeni nesil standartlara uygun biçimde yenilenecektir. Kavşaklarda yapılacak geometrik düzenlemeler ve üstyapı iyileştirmeleriyle ulaşım süreleri kısalacak, trafik akışı daha güvenli ve düzenli hale gelecektir."

Diyarbakır-Eğil Yolu ve Diyarbakır Kuzeybatı Çevre Yolu projelerinde çalışmaların hızlandığını belirten Zorluoğlu, çalışmalar tamamlandığında şehir içi ulaşım yükünün azalacağını ve lojistik erişimin güçleneceğini söyledi.

Diyarbakır-Silvan ayrımı ile 8. Bölge Hududu Yolu'na ilişkin bilgileri de paylaşan Zorluoğlu, 64,3 kilometrelik güzergahın 47,7 kilometresinin sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlandığını, geriye kalan 16,6 kilometrelik kesim için 24 Haziran 2025'te bölünmüş yol yapım ihalesinin yapıldığını ve 16 Eylül 2025'te işe başlama ile iş yeri tesliminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Zorluoğlu, bin yataklı Diyarbakır Kayapınar Şehir Hastanesi'nin inşaatının yüzde 59 seviyesine ulaştığını belirterek, hastanenin 1,5 yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Vali Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"265 bin metrekare kapalı alana sahip bu hastanemiz, 802 sismik izolatörle donatılmış olup yüksek şiddetteki depremlerde dahi kesintisiz hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Bu 'akıllı hastane' tamamlandığında 5 bin sağlık personeline ev sahipliği yapacak ve bölgenin en büyük sağlık üssü olacaktır."

İlçelerdeki spor ve sosyal altyapı yatırımlarına ilişkin bilgi de paylaşan Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Sur ilçemizin Bağıvar Mahallesi'nde bulunan tesisin bakım ve onarım ihalesi 15 Ekim 2025'te gerçekleştirilecektir. Hani'de Gürbüz Sentetik Futbol Sahası'nın çevre düzenlemesi işi ihalesi tamamlanmış olup şu anda ihale karar aşamasındadır. Lice'de yarı olimpik yüzme havuzu projemiz proje aşamasındadır, Hazro'da ise yarı olimpik yüzme havuzu projesi Hazro Belediyesi tarafından yürütülecektir. Ayrıca Dicle Üniversitesi kampüsü içerisine 3 bin kişilik yurt yapılacaktır."

Hafif raylı sistem projesiyle ilgili olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin yürüteceği tüm çalışmalara Valilik olarak destek vereceklerini de ifade eden Zorluoğlu, kamu yatırımlarında koordinasyon ve verimliliğin öncelikli olduğunu belirtti.

Zorluoğlu, şunları söyledi:

"Amacımız zamanında ve kaliteli iş üretimi, güçlü kurumlar arası iş birliği ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlıklarımızın destekleriyle Diyarbakır'ı daha yaşanabilir, daha erişilebilir ve daha güvenli bir şehir haline getirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm kurumlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Toplantıya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrah Gördük, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.