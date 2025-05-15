Diyarbakır'da 19 Mayıs Kutlamaları: 157 Metre Uzunluğunda Türk Bayrağıyla Fener Alayı

Diyarbakır'da 19 Mayıs Kutlamaları: 157 Metre Uzunluğunda Türk Bayrağıyla Fener Alayı
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Diyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla yapılan fener alayı yürüyüşünde, 157 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı. Gençler, meşalelerle tarihi bölgelerde yürüyerek bayramı kutladı.

Haber: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında 157 metre uzunluğunda Türk bayrağı ve meşalelerle "fener alayı" yürüyüşü yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla fener alayı" yürüyüşü yapıldı. Merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camii önünde çok sayıda gencin katılımıyla başlayan "fener alayı" yürüyüşünde 157 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.

Ellerindeki meşaleler ve arbane çalan gençler, Sur ilçesinin tarihi bölgelerinde gezerek, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106'ncı yıl dönümü kutladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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