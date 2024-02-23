Diyarbakır'da 11 yaşındaki çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 11 yaşındaki çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 11 yaşındaki çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Raif Türk İlkokulu'nda okuyan 4. sınıf öğrencisi M.F.M'ye annesi G.M. ile Ahmet Kaya Caddesi'ndeki kaldırımda yürüdüğü sırada hafif ticari araç çarptı.
Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri M.F.M'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü gözaltına alındı.