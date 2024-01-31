Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi Kız Yurdu Öğrencilerine Kocaeli Gezisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Konukevi Kız Yurdu öğrencilerine yönelik yarıyıl tatilinde Kocaeli'ne gezi düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, öğrencilerin derslerde moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Konukevi Kız Yurdunda eğitim gören 79 öğrenci, 12 eğitmen ve rehber eşliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı "Diriliş-Hüma Hatun 3" kampına katıldı.

Öğrenciler 4 gün süren gezide sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle eğlenceli vakit geçirme imkanı buldu.

Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına yoğun bir tempoyla hazırlanan öğrencilerin streslerini azaltmak, motivasyonlarını yükseltmek ve başarılarına katkı sağlamak amacıyla farklı etkinlikler düzenlemeye devam edecek.