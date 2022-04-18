Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Türk bayrağını öpmeleri bütün yorgunlukları ortadan kaldırıyor"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Türk bayrağını koşup öpmeleri var ya o bütün yorgunlukları ortadan kaldırıyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, iftar programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı yemekhanesinde düzenlenen iftar programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan ayının mağfiret günlerinin idrak edildiğini belirterek, "Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, 'Mağfirete koşunuz ve cennete koşunuz. O cennet ki onun genişliği ve büyüklüğü gökler ve yer kadardır. Muttakiler için hazırlanmıştır' Muttakiler, Allah'ın emirlerini en güzel bir şekilde yerine getirenler, nehiylerinden en güzel bir şekilde kaçınanlardır. Ayet-i kerimede; 'O muttakiler ki onlar infak ederler' Yani muttakilerin tanımında Cenab-ı Hak ilk olarak infak edenleri sayıyor" diye konuştu.

Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim iyilik yapmamıza vesile oluyor. Kimimiz emeğimizle, kimimiz gücümüzle, malımızla vesile oluyoruz. Neticede ölüm ve ölüm sonrası hayat vardır. Biz buna inananlardanız. 'Oku bakalım kitabını' denildiğinde o amel defterinde bir şeyler görmemiz lazım. Onun için dünyada varız. Kur'an-ı Kerim'de; 'Hanginiz daha güzel işler yapıyorsunuz diye Allah sizi imtihan etmek için yarattı' buyuruyor. O imtihanı ne ile kazandığımızı Cenab-ı Hak önümüze koyacak orada bakacağız. Rabbim bizleri iyilik için koşmaktan mahrum eylemesin."

"BİZİM DİNİMİZİN HEDEFİ ESASINDA BÜTÜN İNSANLIK"

"Yeryüzü iyilik ile güzelleşecek ve hedefimiz bu" diyen Başkan Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfı'nın logosunun altında 'yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar' yazıyor. Dünyanın her yerinde inancı ne olursa olsun bütün insanlar huzur içerisinde olsun. Bizim dinimizin hedefi esasında bütün insanlık. Peygamber Efendimizin Arafat'ta okuduğu Veda Hutbesi'nde 'Ey İnsanlar' diye hitap etmesinin hikmeti burada yatıyor" şeklinde konuştu.

"TÜRK BAYRAĞINI ÖPMELERİ BÜTÜN YORGUNLUĞUMUZU ALIYOR"

Başkan Erbaş, yurtdışında yapılan hizmetlerde yaşadığı anıları anlatarak, "Yardım götürdüğümüz yerlerde insanların Türkiye Diyanet Vakfı yeleğinin üzerindeki Türk bayrağına koşup da o bayrağı öpmesi var ya, o bütün yorgunlukları ortadan kaldırıyor. Türkiye'nin, Türk milletinin ne kadar cömert, ne kadar paylaşımcı, ne kadar yardımlaşma ruhu ile dolu olduğunu gösteriyor. 2019 yılında örneğin sadece Kurban bayramında biz 149 ülkeye ulaştık. Ramazan aylarında 100 civarında ülkeye ulaşıyoruz elhamdülillah. Peygamber Efendimizin, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadis-i şerifini en güzel bir şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftar programının ardından Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde teravih namazını kıldırdı.

(İHA)