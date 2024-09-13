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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mesut Özil ile Çilehane Camii'nde buluştu

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eski futbolcu Mesut Özil ile bir araya gelerek cami temizliğine katılması nedeniyle teşekkür etti. Erbaş, Özil ile Cuma namazı sonrası gerçekleşen buluşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Üsküdar'daki Çilehane Camii'nde eski futbolcu Mesut Özil ile bir araya geldi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyaca ünlü futbolcumuz Mesut Özil ile Cuma namazı sonrası Çilehane Camii'nde bir araya geldik. Gönüllü olarak cami temizliğine katılmasıyla büyük bir örneklik sergileyen Mesut Özil kardeşimize hassasiyeti ve örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Erbaş'ın Özil'i tebrik ettiği anlara ilişkin video da yer aldı.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel

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