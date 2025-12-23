DİSK üyeleri 'gelirde ve vergide adalet' talebiyle Ankara'ya yürüdü

DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri, 'Gelirde ve vergide adalet' talebiyle İstanbul'dan Ankara'ya yürüdü.

DİSK, 'Gelirde ve vergide adalet' talebiyle 21 Aralık'ta İstanbul'dan yürüyüş başlattı. Yürüyüş, Ankara'da Ulus Meydanı'nda sona erdi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, gelirde ve vergide adalet istediklerini söyleyerek, "Bugün Türkiye'yi bir asgari ücret ülkesi haline getirdiler. Yolda öğrendik ki asgari ücret tespit komisyonu 2026 asgari ücretini belirlemek için bu akşam bir toplantı daha yapacakmış. Bugün Türkiye'de bir asgari ücret ortalama ücret haline gelmiştir ve çalışanların yarısından fazlası asgari ücretle hayatını sürdürüyor. Asgari ücret 22 bin 104 lira; açlık sınırı 30 bin liraya dayandı, yoksulluk sınırı 90 bin lirayı çoktan geçti. Böylesi bir süreçte alım gücü olarak 16 lira gerilemiş bir asgari ücretin olduğu bu ülkede yeni asgari ücretin TÜİK'in baskılanmış gerçek olmayan enflasyonuna göre bile değil, hedeflenen enflasyona göre artırmayı planlıyorlar. O nedenle insanca yaşayacak ücret için İstanbul'dan Ankara'ya yürüdük. Bizi yok sayanlara karşı sesimizi duymayan, bizi görmezden gelenlere karşı kapalı kapılar arkasında milyonlarca işçinin yaşamını belirleyecek olan, milyonlarca işçinin çoluğunun çocuğunun beslenmesindeki bir yumurtayı, bir mandalinayı belirleyecek olan asgari ücreti belirlemeye çalışanlara karşı İstanbul'dan Ankara'ya yürüdük" diye konuştu.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Celal ATALAY/ANKARA,