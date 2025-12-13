Disk Nakliyat-İş, Tüvtürk Araç Muayene İstasyonları'nda Grev Başlattı

Haber: Oktay YILDIRIM/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) DİSK'e bağlı Nakliyat-İş sendikası TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları'nda grev başlattı. Arnavutköy'de bulunan muayene istasyonu önünde açıklama yapan Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu "TÜVTÜRK'de çalışan bir işçi arkadaşımız ayda üç gün kendisine, 27 gün patronlarına çalışıyor. Sonuçta burada yaratılan değerin ne kadar çarpıcı olduğu ortada. Artı değer sömürüsünün boyutları da ortada. Burada ne kadar haksız ve adaletsiz bir çalışma düzeni olduğu ortada. Bir tarafta kazanan milyarlarca lira kazanan bir işletme var. Bir taraftan da işçiye verilen değer var" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı da grev kırıcılığı ile suçlayan Küçükosmanoğlu, "Ortada şu anda grev başlanmış bir grev var. Bu konuda en yetkili kişi olan Çalışma Bakanlığı ortada yok. Ulaştırma Bakanlığı'nın talimatlarıyla organize bir grev kırıcılığı var. Bu grev kırıcılığı yasalara göre suç" ifadelerini kullandı.

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları çalışanları davul zurna ile halay çekerek Arnavutköy Haraççı'daki istasyon önünde grev başlattı. DİSK'e Nakliyat-İş Sendekası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu istasyon önünde yaptığı açıklamada "Bugün burada toplam 17 civarında araç muayene istasyonunun bulunduğu Türkiye'nin en büyük şehri olan metropol İstanbul'da grevimizi başlatmak üzere buradayız. Bugün sabahtan itibaren tüm İstanbul'daki araç muayne istasyonlarında sabah 08.00 itibariyle tüm istasyonlarda grevimiz başlamış oldu" dedi. Küçükosmanoğlu şöyle konuştu:

"İşveren açıktan bir sendika düşmanlığı yapmaktadır. Açıktan bir grev kırıcılığı yapmaktadır"

Toplam olarak 750 kişi çalışmakta istasyonlarda ve ağustos ayında başlayan toplu sözleşme görüşmelerimizden herhangi bir sonuç alınamayınca daha doğrusu işveren yasa hak hukuk tanımaz bir şekilde Çalışma Bakanlığı'nın kararını, yargı kararlarını hiçe sayarak sendikamızın yetkisini tanımayarak bir anlamıyla hiçbir aşamada toplu sözleşme görüşmelerine gelmemiştir. Gelinen aşamada 6356 sayılı yasaya göre grev kararı aldık ve bu grev kararını da dediğim gibi bugün itibariyle başladık ve pankartlarımızı açtık. Burada işveren açıktan bir sendika düşmanlığı yapmaktadır. Açıktan bir grev kırıcılığı yapmaktadır. Bunu hep beraber geçtiğimiz süre içerisinde yaşayarak gördük. Burada Genel Sekreter arkadaşımızın da ifade ettiği gibi sendikamız burada beş dönem, 10 yılı aşkın bir sürede toplu sözleşme yapan bir sendikadır...

"İşveren bu arada sarı sendikalarla iş birliği yaparak buradaki örgütlenmemizi tavsiye etmeye çalıştı"

İşveren bu arada sendika düşmanlığına devam etti. İşveren bu arada sarı sendikalarla iş birliği yaparak buradaki örgütlenmemizi tasfiye etmeye çalıştı. Yani burada her patronun olduğu gibi her kapitalist patronun işvereninde olduğu gibi öncelikli olarak işçiler onlar istiyorlar ki örgütsüz olsun, sendikasız olsun. Ama olacaksa da ipler bizim elimizde olan bizim de bizimle iş birliği içerisinde olan işbirlikçi sarı sendikalar olsun istiyorlar. O bakımdan da burada nakliyeci sendikasının yıllardan beri yapmış olduğu toplu sözleşmeler çünkü Türkiye'de örnek bir toplu sözleşme vardı. Türkiye'de hiçbir toplu sözleşmede olmayan bir maddeyi sizle paylaşmak istiyorum. Buradaki toplu sözleşmede dönüşümlü başkanlık sistemi vardı, disiplin kurulunda ve burada hiçbir toplu sözleşmede yoktu düzenleme. Bundan dolayı da sendikanın onayı olmadan hiçbir iş arkadaşımızın iş akdini feshetmesi mümkün değildi. Bu bakımdan Nakliyat - İş Sendikasının mücadelesini sendikalının etkinliğini tasfiye etmek amacıyla bu girişimlere girdi. Çünkü buradaki başlayan mücadele Türkiye'deki tüm araç muayene istasyonlarına yansımıştır. Şu anda araç muayne istasyonlarının 4 bin 500 kişi çalışıyor"

"Onlar istiyorlar ki böyle bir irade, böyle bir örgütlenme olmasını istiyorlar"

Mücadelelerini bir başlangıç olarak değerlendiren Küçükosmanoğlu, "Geldiğimiz aşamada karşımıza ihaleyi kaybeden bir TÜVTÜRK işletmesi var. Buradaki ihale geçtiğimiz şubat ayında yapılan bir ihaleyle Amerikan MOI işletmesinin Türkiye'deki yerel ortağı Met İnşaat grubuyla beraber almış olduğu bir konsorsiyumla 20 yıllığına ihaleyi aldı, TÜVTÜRK ihaleyi kaybetti. Önümüzdeki 2027 Ağustos itibarinden de burada farklı bir TURKA diye bir işletme kurarak araç muayne işlerini, yerlerine onlar yapacaklar. Böylesine kritik aşamada sendikamızın yetkisi kesinleşmiş oldu. Çünkü burada çalışan 750 kişinin TÜVTÜRK İstanbul'daki birikmiş aşağı yukarı dört yüz, beş yüz milyona yakın bir kıdem tazminatı alacağı var. Buradaki çalışan arkadaşlarımızın iş kanununun 4 bin 857 sayılı iş kanununun altıncı maddesi gereği tüm haklarıyla beraber olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Küçükosmanoğlu şöyle devam etti:

"Tüm bu süreçte arkadaşlara sahip çıkan bir iradenin olması lazım. Onlar istiyorlar ki böyle bir irade, böyle bir örgütlenme olmasını istiyorlar. Onun için bu arada dediğim gibi gelinen süre içerisinde başlayan toplu sözleşme sürecinde bir ara katılacak gibi oldular ancak daha sonrasından genel müdür ve insan kaynaklarındaki yetkililer ya işte biz yönetimden konuştuk, yönetimler yönetim, TÜVTÜRK İstanbul yönetimi, TÜVTÜRK yönetimi sizlerle görüşmemizi istemiyor diye böyle bir sürece başlamış olduk.

"TÜVTÜRK'de çalışan bir işçi arkadaşımız ayda üç gün kendisine 27 gün patronları çalışıyor"

Dövizlerde de ifade edildiği gibi TÜVTÜRK işletmesindeki yapılan muayene hizmetleri gerçekten karları yüksek bir iş. Şu anda bir tek aracın muayenesi egzoz ve emisyon testiyle beraber üç bin lira civarında. Bu görmüş olduğunuz burada iki tane ayrı istasyon var. Bu istasyonlarda çalışan 40 - 45 civarında çalışan var her bir istasyonda. Ücret ortalaması 45 bin lira. Bunu bir hesaplama yaptığımızda TÜVTÜRK'de çalışan bir işçi arkadaşımız ayda üç gün kendisine, 27 gün patronları çalışıyor. Patronların (kazancının) bir kısmı TÜVTÜRK'ün kendisine, bir kısmı da yüzde 50'si de hazineye gidiyor. Sonuçta burada yaratılan değerin ne kadar çarpıcı olduğu ortada. Artı değer sömürsünün boyutları da ortada. Burada ne kadar haksız ve adaletsiz bir çalışma düzeni olduğu da ortada. Bir tarafta kazanan milyarlarca lira kazanan bir işletme var.

Bir taraftan da işçiye verilen değer var. Yoksulluk sınırlarının ortada olduğu 97 bin lira civarında bir yoksulluk sınırı ve 30 liraya yaklaşık açlık sınırının olduğu bir ülkede alınan ücret ortada. Onlar istiyorlar ki işçi arkadaşlar çalışanlar işsizliğe ve yoksulluğa mahkum olsun istiyorlar. Bizim de mücadelemiz buradaki daha insanca yaşam için bir ücret, insanca yaşayabilecek bir ücret. ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları için mücadele ediyoruz. Sendikamız bunun için var sendikamız aynı zamanda sarı sendikacılığa karşı da işbirlikçi sendikacılığa karşı da mücadele eden bir sendikayız. Bugün ben Çatalca'da grev başlarken saat sekiz olmadan oradaydım. Orası bir jandarma bölgesi. Jandarma Astsubay'ın söylediği Ulaştırma Bakanlığı bu konuyla ilgili bir genelge göndermiş İstanbul Valiliğine. İstanbul Valiliğine gönderdiği genelgede diyor ki süreçte burada işin aksamaması için gereken her türlü önlemlerin alınması gerekir diye bir Valiliğe talimat veriyor. Biz bu sürece grev uygulama kararının bildirdiğimizde Ulaştırma Bakanı yetkileriyle ilgili görüşüldüğünde de oradan söylenen siz merak etmeyin vatandaşlara biz her türlü önlemi aldık. Grev olduğu tarihte gereken önlemleri alacağız. Gerekirse dışarıdan uzman getireceğiz siz de herhangi bir problem yaşamayacaksınız diyor.

"Sarı sendikacılığa karşı da mücadelemize devam edeceğiz. Grev kırıcılığına karşı da mücadelemiz devam edecek"

Ama ortada şu anda grev başlanmış bir grev var. Bu konuda en yetkili kişi olan Çalışma Bakanlığı ortada yok. Ulaştırma Bakanlığı'nın talimatlarıyla grev kırılması için çünkü ortada bir geçerlilik var organize bir grev kırıcılığı var. Bu grev kırıcılığı yasalara göre suç. Suç ve aynı zamanda da grev kırıcılığı bir alçaklıktır, şerefsizliktir. Organize bir grem kırıcılığıyla karşı karşıyayız. 750 kişinin çalıştığı Türkiye'nin en büyük metropolündeki araçları hizmetlerinin yürütüldüğü bu işletmede organize bir grev kırıcılığı karşıyayız. Burada gerçekten bizi burada bu aşamada yalnız bırakmayan sendikalara ve siyasi partilere, halk örgütlerine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü aslında bu saldırı sadece Nakliye-İş'e olan bir saldırı değil"