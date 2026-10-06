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DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Üçlü Kurul'da Soma ve Zonguldak kazalarını hatırlattı

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DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, Üçlü Kurul'da Soma ve Zonguldak kazalarını hatırlattı
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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı'nda iş cinayetlerinin göz ardı edilmemesini istedi. Soma ve Zonguldak maden kazalarına işaret eden Çerkezoğlu, asgari ücrete ara zam ve emeklilerin gelirlerinin iyileştirilmesi görüşlerini paylaştı.

(ANKARA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleştirilen "Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı"nda, işçilerin karşı karşıya olduğu iş kazaları ve iş cinayetlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini aktardığı öğrenildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında "Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi. "Çalışma hayatında yeni çalışma yöntemleri" gündemiyle düzenlenen toplantıya işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) katıldı. Toplantıda, çalışma hayatının değişen koşulları karşısında ortaya çıkabilecek yeni çalışma yöntemleri ele alındı.

MADEN KAZALARINA DEĞİNDİ

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun, çalışma hayatındaki yeni yöntemler tartışılırken işçilerin karşı karşıya olduğu iş kazaları ve iş cinayetlerinin göz ardı edilmemesi, Soma ve Zonguldak'ta yaşanan maden kazalarına işaret ederek işçi sağlığı ve iş güvenliğinin çalışma hayatının geleceğine ilişkin politikaların temelinde yer alması gerektiğini söylediği öğrenildi. Çerkezoğlu'nun ayrıca teknolojik gelişmelerin işçilerin yaşamını kolaylaştırmak, çalışma sürelerini kısaltmak ve iş yükünü azaltmak için kullanılması gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Yeni çalışma biçimlerinin işçilerin ücret, dinlenme, sosyal güvenlik, iş güvencesi ve örgütlenme haklarını zayıflatmaması gerektiğini dile getiren Çerkezoğlu'nun, asgari ücrete ara zam yapılması, vergi ve gelir adaletinin sağlanması, emeklilerin gelirlerinin iyileştirilmesi ve kadınların güvenceli, tam zamanlı istihdamının desteklenmesi yönündeki görüşlerini de toplantıda paylaştığı belirtildi.

Çerkezoğlu'nun, iklim krizinin çalışma hayatı üzerindeki etkilerine de dikkati çekerek dönüşümün maliyetinin işçilere yüklenmemesi, teknolojik ve ekonomik dönüşüm süreçlerinde işçilerin gelir, istihdam ve sosyal haklarının korunması, yeni çalışma yöntemlerinin belirlenmesinde sendikaların etkin söz ve karar sahibi olması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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