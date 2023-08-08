Üye Girişi
Haberler

DİSK Emekli-Sen Üyeleri Emekli Maaşları ve Akbelen Ormanı'ndaki Ağaç Kıyımını Protesto Etti

Güncel Haberler

DİSK Emekli-Sen üyeleri, bugün Ankara Batıkent'te emekli maaşları ve Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kıyımını protesto etti. Emekliler, yere yatarak 'Emekliyiz, ölüyoruz' sloganını attı.

DİSK Emekli-Sen üyeleri, bugün Ankara Batıkent'te; emekli maaşları ve Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kıyımını protesto etti. Emekliler, yere yatarak "Emekliyiz, ölüyoruz" sloganını attı.

DİSK Emekli-Sen üyesi bir grup emekli, bugün Ankara Batıkent'te emekli maaşları ve Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kıyımını protesto etti. Emekliler, bulundukları alanda yere yatarak "Emekliyiz, ölüyoruz" diye sloganı attı. Emekliler ellerinde "Akbelen yalnız değildir", "Emekliyiz, ölüyoruz; emekliyiz, açız" yazılı dövizler taşıdı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title