DİSK Emekli-Sen Üyeleri Emekli Maaşları ve Akbelen Ormanı'ndaki Ağaç Kıyımını Protesto Etti

DİSK Emekli-Sen üyeleri, bugün Ankara Batıkent'te emekli maaşları ve Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kıyımını protesto etti. Emekliler, yere yatarak 'Emekliyiz, ölüyoruz' sloganını attı.

DİSK Emekli-Sen üyeleri, bugün Ankara Batıkent'te; emekli maaşları ve Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kıyımını protesto etti. Emekliler, yere yatarak "Emekliyiz, ölüyoruz" sloganını attı.

DİSK Emekli-Sen üyesi bir grup emekli, bugün Ankara Batıkent'te emekli maaşları ve Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kıyımını protesto etti. Emekliler, bulundukları alanda yere yatarak "Emekliyiz, ölüyoruz" diye sloganı attı. Emekliler ellerinde "Akbelen yalnız değildir", "Emekliyiz, ölüyoruz; emekliyiz, açız" yazılı dövizler taşıdı.