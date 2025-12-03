Disk-Ar: "Yılın 11. Ayında Asgari Ücretin Enflasyon Karşısındaki Kaybı 6 Bin 574 TL Oldu"

(ANKARA) - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR), TÜİK'in kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini ele alan Enflasyon Bülteni yayımlandı. Asgari ücretin enflasyon karşısında eridiği, yılın 11. ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybının 6 bin 574 lira olduğu belirtilen bültende, "TÜİK, işçilerin, memurların ve emeklilerin ekmeğiyle oynamaya devam ediyor. Aylık enflasyon yüzde 0,87. Ücret zamları döneminde işçiler, emekliler ve memurlar daha düşük zam alacak" denildi.

"Dar gelirlilerin alım gücünü çok daha fazla düşürüyor"

Türkiye'de birkaç yıldır devam eden yüksek enflasyon dar gelirlilerin ve işçilerin alım güçlerinin düşmesine yol açtığı belirtilen bültende, büyük ölçüde baz etkisi nedeniyle enflasyonun artış hızı yavaşlamış olsa da fiyatların artmaya devam ettiği kaydedildi. Enflasyonun artış hızındaki düşüşün fiyatların düşmesi anlamına gelmediği vurgulanan bültende, enflasyonun farklı toplumsal sınıf ve kesimleri farklı etkilediği kaydedilerek "Dar gelirlilerin alım gücünü çok daha fazla düşürüyor ve gelir dağılımını bozucu bir işlev görüyor" ifadelerine yer verildi.

"11. ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 6 bin 574 lira oldu"

Asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybına da yer verilen bültende, "Asgari ücret enflasyon karşısında eriyor. Yılın 11. ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 6 bin 574 lira oldu" denildi. Gıda fiyatlarının, ortalama fiyatlardan daha hızla artış göstermeye devam ettiğine dikkat çekilen bültende, TÜİK'e göre 2003'ten bu yana ortalama fiyatların 34,8 kat, gıda fiyatlarının ise 48,3 kat arttığı kaydedildi. Bültende, uzun dönemde gıda fiyatlarının genel ortalamadan çok artmasının gıda harcaması yüksek olan düşük gelir grupların geçim sıkıntısının artmasına yol açtığını belirtti.

" Yüksek fiyat artışları düşük gelir gruplarında daha şiddetli bir geçim sıkıntısı yaratmaktadır"

Toplumsal sınıf ve kesimler enflasyonun sonucu ortaya çıkan geçim sıkıntısını oldukça farklı hissettiği belirtilen bültende, "Buna göre 100 birim gelir elde eden birinci yüzde 20'lik grup gıda için 30,4 birim harcama yapmakta ve elinde gıda dışı harcamalariçin 69,6 birim kalmaktadır. Oysa en yüksek yüzde 20'lik grubun geliri 763 birim olup bunun 97,7 birimini gıdaya harcamakta ve elinde 665,3 birim gelir kalmaktadır. Bu nedenle düşük gelir grupları daha düşük bütçeye sahip oldukları için ve bütçenin çok önemli bir bölümünü kira ve ulaştırmaya harcadıkları için kalan gelirleri ile geçinmeleri çok daha zor olmaktadır. Giderek gıdaya daha az pay kalmaktadır. Yüksek fiyat artışları düşük gelir gruplarında

daha şiddetli bir geçim sıkıntısı yaratmaktadır" denildi.

"TÜİK, DİSK tarafından açılan davada kesinleşen yargı kararına rağmen madde fiyat listesini açıklamıyor"

Bültende "TÜİK madde fiyat listesini Haziran 2022'den bu yana açıklamadığı için ürün ve hizmet bazında ortalama fiyatlar tam olarak bilinmiyor. Bu nedenle enflasyon oranının hesaplanmasına kaynak teşkil eden madde fiyat listesi görülemiyor. TÜİK, DİSK tarafından açılan davada kesinleşen yargı kararına rağmen madde fiyat listesini açıklamıyor" ifadeleri kullanıldı.