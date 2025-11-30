Haberler

Dışişleri Bakanlığı: Karadeniz'de Ticari Gemilere Yönelik Saldırıları Endişeyle Karşılıyoruz

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Karadeniz'de Gambiya bayraklı iki ticari gemiye yapılan saldırılar hakkında açıklama yaptı ve olayların bölgedeki güvenlik açısından oluşturduğu risklere dikkat çekti.

KEÇELİ: SALDIRILARI ENDİŞEYLE KARŞILIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden Karadeniz'de iki ticari gemiye yönelik gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yaptı. Keçeli, açıklamasında " Karadeniz'de Gambiya bayraklı 'KAIROS' ve 'VIRAT' isimli ticari tankerlere yönelik dün gerçekleştirilen saldırıları endişeyle karşılıyoruz. Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur. Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi, ayrıca ülkemizin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz" ifadelerine yer verdi.


