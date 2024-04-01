YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Filistin halkını yok etme çabaları kanıtlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, " Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler, İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir. İsrail makamlarının son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yerini almıştır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in geri çekildiği Gazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler, İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir. İsrail makamlarının son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yerini almıştır. Bu suçları işleyen herkes yargılanacak, bu suçlara göz yumanların isimleri tarihe birer kara leke olarak geçecektir.

İnsanlık vicdanı ile hukuku yok sayan ve küresel barış ve istikrara zarar veren İsrail'i durdurmak uluslararası camianın görevidir. BM Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği son ateşkes kararının ve Uluslararası Adalet Divanı'nın açıkladığı ilave tedbirlerin uygulanmasını teminen gerekli önlemlerin vakit kaybetmeksizin alınması gerekmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Filistin İsrail Gazze İnsan Hakları Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Güç Birliği Partisi kaç oy aldı? 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Güç Birliği Partisi oy sayısı kaç? Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Balıkesir'de seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Balıkesir Yerel Seçim sonuçları! Fenerbahçe sevkler kaç maç ceza alacak? Osayi Samuel, Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat kaç maç ceza alacak? Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Aydın'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Aydın Yerel Seçim sonuçları! Kızıl Goncalar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ömer 51. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Nisan Ömer yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Yaban Çiçekleri 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Nisan Yaban Çiçekleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Atla Gel Şaban filmi hangi yıl, nerede çekildi? Atla Gel Şaban filminin konusu nedir? Atla Gel Şaban oyuncu kadrosu! Atla Gel Şaban konusu ne, oyuncuları kimler, film nerede çekildi? Atla Gel Şaban filmi hangi il ve ilçede çekildi, hangi yıl yapımı? Hipodrom nerede? Atla Gel Şaban filmi nasıl bitiyor? Atla Gel Şaban final sahnesi İZLE! Atla Gel Şaban sonunda ne oluyor? Yedi Bela Hüsnü nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Yedi Bela Hüsnü konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yedi Bela Hüsnü oyuncu kadrosu! Yedi Bela Hüsnü filminin konusu ne? Yedi Bela Hüsnü oyuncu kadrosu! Yedi Bela Hüsnü filmi hangi yıl, nerede çekildi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title