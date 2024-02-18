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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler, anlaşmaların takibi ve Yunanistan Başbakanı'nın Ankara ziyareti ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere gittiği Almanya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüştü. Görüşmede; 7 Aralık 2023 tarihinde Atina'da yapılan 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde imzalanan anlaşmaların takibi, yaklaşan siyasi diyalog, pozitif gündem ve Güven Artırıcı Önlemler toplantıları kapsamında atılacak adımlar ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ankara ziyaretinin hazırlıkları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere gittiği Almanya'da bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları, Münih Güvenlik Konferansı marjında ??bugün bir araya gelerek, ikili ve bölgesel ilişkiler, 7 Aralık'ta Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde imzalanan anlaşmaların takibi, yaklaşan siyasi diyalog, pozitif gündem ve Güven Artırıcı Önlemler toplantıları kapsamında atılacak adımlar ile Yunanistan Başbakanı'nın Ankara ziyaretinin hazırlıklarını ele aldılar."

Kaynak: ANKA / Güncel

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