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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Başbakanı İbrahim ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu Toplantısı kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin, Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu Toplantısı kapsamında bulunduğu Riyad'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin, Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu ülkelerinin temsilcileriyle yapacağı toplantıya katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki temasları bugün de devam ediyor. Fidan, Malezya Başbakanı İbrahim ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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