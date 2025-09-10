Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İtalya'yı Ziyaret Edecek

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük çalışma ziyaretinde bulunmak üzere yarın İtalya'ya gidecek. Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani ile yapacağı görüşmede iki stratejik ortak ve NATO müttefiki olan Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkilerin önemine ve karşılıklı üst düzeyli ziyaretlerin ilişkilere olan katma değerine dikkati çekecek.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Fidan ziyareti kapsamında, İtalya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani ile bir araya gelecek.

Fidan'ın İtalyan mevkidaşı Tajani ile görüşmesinde iki stratejik ortak ve NATO müttefiki olan Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkilerin önemine ve karşılıklı üst düzeyli ziyaretlerin ilişkilere olan katma değerine dikkat çekmesi bekleniyor. Fidan, 40 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşılabilmesi için iki ülke arasındaki işbirliği alanlarının korunarak çeşitlendirilmesi gerektiğini ve Türkiye ile Avrupa Birliği'nin mevcut Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin önemini vurgulayacak. Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin gündemindeki belli başlı konular ve NATO kapsamındaki işbirliği de ele alınacak.

Akdeniz'de enerji güvenliği ve bağlantısallık alanlarındaki işbirliği imkanlarını gündeme getirmesi, tüm devletlerin bu konularda bölgede yürütecekleri çalışmalarda uluslararası hukuka uygun hareket etmelerinin gerekliliğine dikkat çekecek olan Fidan, düzensiz göçle mücadele konusunda işbirliğinin önemine değinecek. Fidan'ın Türkiye ile İtalya arasında güçlenmekte olan savunma sanayi işbirliğinin sürdürülmesi ile bilim, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesinin güncel bölgesel ve küresel gelişmeler ışığındaki önemine dikkat çekmesi bekleniyor.

İsrail üzerindeki baskının artırılmasını isteyecek

Libya'da barış ve istikrarın sağlanması konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak olan görüşmede Fidan, Gazze'de soykırımın sona ermesi için İsrail üzerindeki baskının artırılması gerektiğini ve bu yönde uluslararası toplumun ortak çaba sergilemesinin zorunlu olduğunu vurgulayacak. Görüşmede Suriye, Ukrayna, İran ve Afrika başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirilecek.

Fidan, ziyareti kapsamında Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde de konuşma yapacak.

"En önemli işbirliği alanlarından biri savunma sanayi"

Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını, diplomatik ilişkilerin 1856 yılında tesis edildiğini belirten bakanlık yetkilisi, şu bilgileri paylaştı:

"2007 yılından bu yana ikili ilişkiler stratejik ortaklık seviyesindedir. İkili ticaret hacmi 2024 yılında 32,2 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Böylece İtalya, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı dünyada beşinci, AB'de ise ikinci ülke olmuştur. İki ülke arasında güçlenen ticari bağlar ışığında bu yıl nisan ayında Roma'da düzenlenen Dördüncü Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi'nde ikili ticaret hacmi hedefi 40 milyar dolar olarak belirlenmiştir.

Türkiye ile İtalya arasındaki en önemli işbirliği alanlarından biri savunma sanayidir. Bu kapsamda, Baykar ile İtalyan Leonardo şirketi arasında

insansız hava sistemleri teknolojileri arasında bu yıl mart ayında ortaklık anlaşması imzalanmıştır. Ayrıca, Baykar'ın İtalya'nın önde gelen

havacılık şirketlerinden Piaggio Aerospace'i satın alma süreci bu yıl haziran ayında tamamlanmıştır. Türkiye, Eurofighter Typhoon uçaklarının tedariki konusunda İtalya ile de temas halindedir.

İtalya, Türkiye'nin enerji sektöründe en önemli ortakları arasında yer almaktadır. Türkiye ve İtalya, Güney Gaz Koridoru'nun önemli ülkeleridir.

Güney Gaz Koridoru'nun temelinde yer alan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattından (TANAP) geçen doğalgazın 2020 sonu itibarıyla Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) vasıtasıyla İtalya'ya taşınmasına başlanmıştır.

İtalya'da yaşayan yaklaşık 50 bin Türk vatandaşı İtalya'nın ekonomi, eğitim, kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunmaktadır. Türkiye ve İtalya iki önemli turizm ülkesi olup, 2024 yılında İtalya'dan 719 bin 668 turist Türkiye'yi ziyaret etmiştir."