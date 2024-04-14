Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Fidan'ın gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini; Abdullahiyan ise misilleme operasyonunun sona erdiğini ve İran'ın yeni bir saldırıya uğraması halinde bu kez daha güçlü bir karşılık vereceğini belirttiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan, İran'ın 13 Nisan gecesi İsrail'e yaptığı misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasının istenmediğini ve gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ise misilleme operasyonunun sona erdiğini, İran'ın saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi. Abdullahiyan'ın İran'ın yeni bir saldırıya uğraması halinde bu kez daha güçlü bir karşılık vereceğini belirttiği öğrenildi.