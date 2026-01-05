Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçiler Konferansı'nda Konuştu

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz ziyareti kapsamında katıldığı Portekiz Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Fidan, "Bugün yaşadıklarımız bir dizi krizden daha fazlasıdır. Bu, tarihsel bir dönüşümün sürtüşmesidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Konferansı'ndaki hitabında dış politika ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, "Türkiye ve Portekiz'in arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının yüzüncü yılı olmasının anlamlı olduğunu" belirttiği konuşmasında "Bugün yaşadıklarımız bir dizi krizden daha fazlasıdır. Bu, tarihsel bir dönüşümün sürtüşmesidir. Değişimi, sorumlu bir şekilde yönlendirmek için yeterli güvencelerden yoksun bir sistemde yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Böyle anlarda, kaderciliğe kapılmak cazip gelebilir. Bu düşünceyi kategorik olarak reddetmeliyiz. Korumacılık yükselişte. Tehditler artık geleneksel savaş alanlarının çok ötesine uzanıyor. Yapay zeka ve yeni teknolojiler çatışmaların doğasını yeniden şekillendiriyor. Teknolojiyi stratejiyle birleştirenler belirleyici avantaja sahip olacaklar. Sert gücün kullanımı daha sık hale geldi, anlaşmazlıklar daha da derinleşti ve barış ile savaş arasındaki çizgi giderek bulanıklaştı" şeklinde konuştu.

"Avrupalılar olarak hepimiz aynı gemideyiz"

ABD'nin Avrupa güvenliğine dair tutumu ve Ukrayna'daki savaşa atıfta bulunan Bakan Fidan, "Ukrayna'daki savaş ve ABD'nin değişen stratejik öncelikleri, Avrupa'ya kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmekten başka seçenek bırakmıyor. Avrupalılar olarak hepimiz aynı gemideyiz. Kendi evimizin güvenliğini ve emniyetini sağlamak, varoluşsal bir gerekliliktir. Kendi güvenliğimizi başkalarına devredemeyiz" ifadelerine yer verdi.

Hakan Fidan'ın konuşması şu şekilde devam etti:

"Türkiye, AB dışı müttefiklerle iş birliği yapma yönündeki resmi taahhütlerine rağmen, yıllardır AB'nin güvenlik ve savunma çerçevelerinden dışlanmaktadır. Bunun nedeni açıktır. Az sayıda üye devletin dar ulusal gündemleri, Avrupa'nın daha geniş stratejik çıkarlarını rehin almıştır.

Demografik dinamizmimiz, ekonomik potansiyelimiz ve güvenlik varlıklarımızla, Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu başarı öyküsünü hızlandırmaya yardımcı olabiliriz."

" Gazze, bölgenin kanayan yarası haline gelmiştir"

Konuşmasında Gazze'de yaşananlara ve İsrail'in tutumuna da değinen Hakan Fidan, "Gazze, bölgenin kanayan yarası haline gelmiştir. Ateşkesin ikinci aşamasına yaklaşırken, Türkiye yönetişim ve yeniden imar mekanizmalarında sorumluluk üstlenmeye hazırdır. Barış planının nihai sonucu, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması olmalıdır. Uluslararası hukuk ihlalleri Gazze'den Lübnan, Suriye, İran ve ötesine sıçradı. Son zamanlarda, bu istikrarsızlığın yeni bir biçim aldığını gördük. Netanyahu hükümetinin Somaliland'ı tanıması, bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünü zayıflatarak istikrarsızlığı ihraç eden stratejinin bir başka tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

"Suriye'ye bakıldığında istikrarı tesis etmek için gerçek bir fırsat görüyoruz"

Suriye konusuna da değinen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şöyle devam etti:

"Suriye'ye bakıldığında, yapıcı bir angajman yoluyla istikrarı tesis etmek için gerçek bir fırsat olduğunu görüyoruz. İstikrarlı ve işleyen bir Suriye, sadece bölgesel barış için değil, aynı zamanda sosyo-ekonomik toparlanmayı teşvik etmek ve düzensiz göçü önlemek için de gereklidir. Bunlar aynı zamanda Avrupa'ya doğrudan fayda sağlayan sonuçlardır."