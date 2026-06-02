Hakan Fidan, Singapur'da Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya-Pasifik ziyaretinin ilk durağı Singapur'da ekonomi, ticaret, savunma sanayii ve dijital dönüşüm başlıklarında iş birliğini değerlendirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya-Pasifik bölgesine yönelik ziyaret programının ilk durağı olan Singapur'da Türkiye- Singapur ilişkilerini ele aldıklarını açıkladı. Görüşmelerde ekonomi, ticaret, yatırım, savunma sanayii, güvenlik, dijital dönüşüm ve bağlantısallık başlıkları değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya-Pasifik bölgesine yönelik çok ayaklı ziyaret programının ilk durağı olan Singapur'da temaslarda bulundu. Fidan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong, Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ve İçişleri Bakanı Kasiviswanathan Shanmugam ile bir araya geldi.

Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Asya-Pasifik bölgesine yönelik çok ayaklı ziyaret programımızın ilk durağı olan Singapur'da gerçekleştirdiğimiz temaslarda Türkiye–Singapur ilişkilerini tüm boyutlarıyla ele aldık. Başbakan Lawrence Wong, Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ve İçişleri Bakanı Kasiviswanathan Shanmugam ile yaptığımız görüşmelerde ekonomi, ticaret, yatırım, savunma sanayii, güvenlik, dijital dönüşüm ve bağlantısallık başta olmak üzere geniş bir alanda iş birliğimizi ileriye taşıyacak sonuç odaklı adımları değerlendirdik."

Asya-Pasifik'teki gelişmeler ve Orta Doğu'daki durum dahil olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk; mevcut krizlerin diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinin önemini vurguladık.

International Institute for Strategic Studies (IISS) isimli düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen etkinlikte dış politika vizyonumuzu ve giderek artan küresel belirsizlikler karşısında diplomasinin yönlendirici rolüne dair yaklaşımımızı paylaştık. Bölgesinde ve ötesinde stratejik öneme sahip bir ülke olarak gördüğümüz Singapur'la ikili ilişkilerimizi ve uluslararası platformlardaki yakın iş birliğimizi önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
