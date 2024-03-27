Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa'daki Türk vatandaşlarına seslendi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa ülkelerindeki Türk vatandaşlarına seslenerek, "Teröristlerin, ırkçıların, Türk ve İslam düşmanlarının sizlere zarar vermesine asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Fidan, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfının düzenlediği iftarda konuştu.

Vakıf temsilcilerine davetleri dolayısıyla teşekkür eden Fidan, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Fidan, "Devlet hayatında olsun, millet hayatında olsun, başarıya giden yol birlik ve beraberlikten geçiyor. Bir dava etrafında kenetlenmekten geçiyor. Binlerce yıllık tarihimiz, şartlar ne olursa olsun bizlere bir ve beraber olmayı öğütlüyor." ifadelerini kullandı.

20 yılı aşkın süredir devletin ve milletin birliğini ve bekasını ilgilendiren görevlerde bulunduğunu aktaran Fidan, bu sürede birliğin başarıyı getirdiğini tecrübe ettiğini dile getirdi.

Fidan, "Ancak bu birlik kendiliğinden olmuyor, kolay sağlanmıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu milletin bütün kahramanlarını, bütün neferlerini, büyük ve güçlü Türkiye davasında birleştirdi." diye konuştu.

Türkiye'nin 21 yılda vesayet zincirlerini kırdığını, kalkınmayı sağladığını, milli savunma sanayisinde yeni bir çığır açtığını, enerji güvenliğini sağladığını dile getiren Fidan, bunlarla da yetinmeyerek Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurduğunu, yenilikçi diplomatik girişimler geliştirdiğini ve "İsrail'i vahşetiyle bir başına bırakan uluslararası bir baskı" oluşturduğunu söyledi.

Fidan, terörle mücadelede de eşi benzeri görülmemiş başarılar kazanıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vizyoner liderlik, artan milli kabiliyetlerle birleşince PKK'sından FETÖ'süne, DHKP-C'sinden DEAŞ'ına, bütün terör örgütlerinin belini kırdık. Gelinen noktada hamdolsun, terör odaklarına alan da bırakmıyoruz, nefes de aldırmıyoruz, göz de açtırmıyoruz."

Yurt içinde yaşam alanı bulamayan terör örgütlerinin çareyi dışarıda aradığını belirten Fidan, bazı ülkelerde konumlarını tahkim etme derdine düşen terör örgütlerine karşı Türkiye'nin tavrının çok net olduğunu dile getirdi.

Fidan, "Arkasında kim olursa olsun, Irak'tan Suriye'ye uzanan bir terör koridoru kurulmasına asla izin vermeyeceğiz. Milli güvenliğimizi ilgilendiren her konuda gerekli her tür önlemi aldık, alıyoruz, alacağız. Bunun için de kimseden icazet beklemeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni dönemde, komşu ülkelerle dayanışma içinde terörün kökünü kurutmaya kararlı olduklarını belirten Fidan, ilk adımı Irak'la attıklarını ve gerisinin de geleceğini vurguladı.

Fidan, komşu ve bazı müttefik ülkelerin topraklarında bulunmasına izin verdiği ve göz yumduğu terör örgütlerinin bir gün onların da başına bela olacağını yıllardır söylediklerini ve dediklerinin çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sığ tartışmaları işiten ve belki de üzülen yurt dışındaki kardeşlerimize sesleniyorum; içiniz ferah olsun. Türkiye Cumhuriyeti, bütün güç ve imkanlarıyla sizlerin arkasındadır. Teröristlerin, ırkçıların, Türk ve İslam düşmanlarının sizlere zarar vermesine asla müsaade etmeyeceğiz."

"Güçlü Türkiye" derken bir milli şahlanış döneminden bahsedildiğini anlatan Fidan, bugüne kadar yapılanlarla yetinilmemesi ve Türkiye'yi daha ileri götürmek için daha fazla mücadele edilmesi gerektiğini, 31 Mart seçimlerinin yerelden küresele her alanda şahlanış için bir şans olduğunu anlattı.

Fidan, "Ukrayna'da savaşın geniş bir coğrafyaya yayılmaması için, yeni bir enerji ve gıda krizi çıkmaması için, verdiğimiz bütün mücadelenin ana sahnesi Boğazlar ve Karadeniz…Sarıyer bu yüzden akışına bırakabileceğimiz bir yer asla değil. Bunlar ve diğer bütün aciliyet arz eden konularda etkin şekilde ilerlemek için, Ankara ile İstanbul arasında, Ankara ile Sarıyer arasında uyumu ve fikir birliğini yeniden sağlamak şart." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Hüseyin Coşkun'un bu uyumu sağlamak için yetki istediğini söyleyen Fidan, Coşkun ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u halka emanet ettiklerini belirtti.

Fidan, konuşmasını "Öyleyse haydi vira bismillah. 31 Mart'ta Sarıyer kazansın. İstanbul kazansın, Türkiye kazansın. Nazik misafirperverliğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Rabbim ibadetlerimizi, dualarımızı, oruçlarımızı kabul eylesin. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun." sözleriyle tamamladı.

(Bitti)