Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa'daki Türk vatandaşlarına seslendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa ülkelerindeki Türk vatandaşlarına seslenerek, "Teröristlerin, ırkçıların, Türk ve İslam düşmanlarının sizlere zarar vermesine asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Fidan, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfının düzenlediği iftarda konuştu.

Vakıf temsilcilerine davetleri dolayısıyla teşekkür eden Fidan, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Fidan, "Devlet hayatında olsun, millet hayatında olsun, başarıya giden yol birlik ve beraberlikten geçiyor. Bir dava etrafında kenetlenmekten geçiyor. Binlerce yıllık tarihimiz, şartlar ne olursa olsun bizlere bir ve beraber olmayı öğütlüyor." ifadelerini kullandı.

20 yılı aşkın süredir devletin ve milletin birliğini ve bekasını ilgilendiren görevlerde bulunduğunu aktaran Fidan, bu sürede birliğin başarıyı getirdiğini tecrübe ettiğini dile getirdi.

Fidan, "Ancak bu birlik kendiliğinden olmuyor, kolay sağlanmıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu milletin bütün kahramanlarını, bütün neferlerini, büyük ve güçlü Türkiye davasında birleştirdi." diye konuştu.

Türkiye'nin 21 yılda vesayet zincirlerini kırdığını, kalkınmayı sağladığını, milli savunma sanayisinde yeni bir çığır açtığını, enerji güvenliğini sağladığını dile getiren Fidan, bunlarla da yetinmeyerek Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurduğunu, yenilikçi diplomatik girişimler geliştirdiğini ve "İsrail'i vahşetiyle bir başına bırakan uluslararası bir baskı" oluşturduğunu söyledi.

Fidan, terörle mücadelede de eşi benzeri görülmemiş başarılar kazanıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vizyoner liderlik, artan milli kabiliyetlerle birleşince PKK'sından FETÖ'süne, DHKP-C'sinden DEAŞ'ına, bütün terör örgütlerinin belini kırdık. Gelinen noktada hamdolsun, terör odaklarına alan da bırakmıyoruz, nefes de aldırmıyoruz, göz de açtırmıyoruz."

Yurt içinde yaşam alanı bulamayan terör örgütlerinin çareyi dışarıda aradığını belirten Fidan, bazı ülkelerde konumlarını tahkim etme derdine düşen terör örgütlerine karşı Türkiye'nin tavrının çok net olduğunu dile getirdi.

Fidan, "Arkasında kim olursa olsun, Irak'tan Suriye'ye uzanan bir terör koridoru kurulmasına asla izin vermeyeceğiz. Milli güvenliğimizi ilgilendiren her konuda gerekli her tür önlemi aldık, alıyoruz, alacağız. Bunun için de kimseden icazet beklemeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni dönemde, komşu ülkelerle dayanışma içinde terörün kökünü kurutmaya kararlı olduklarını belirten Fidan, ilk adımı Irak'la attıklarını ve gerisinin de geleceğini vurguladı.

Fidan, komşu ve bazı müttefik ülkelerin topraklarında bulunmasına izin verdiği ve göz yumduğu terör örgütlerinin bir gün onların da başına bela olacağını yıllardır söylediklerini ve dediklerinin çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sığ tartışmaları işiten ve belki de üzülen yurt dışındaki kardeşlerimize sesleniyorum; içiniz ferah olsun. Türkiye Cumhuriyeti, bütün güç ve imkanlarıyla sizlerin arkasındadır. Teröristlerin, ırkçıların, Türk ve İslam düşmanlarının sizlere zarar vermesine asla müsaade etmeyeceğiz."

"Güçlü Türkiye" derken bir milli şahlanış döneminden bahsedildiğini anlatan Fidan, bugüne kadar yapılanlarla yetinilmemesi ve Türkiye'yi daha ileri götürmek için daha fazla mücadele edilmesi gerektiğini, 31 Mart seçimlerinin yerelden küresele her alanda şahlanış için bir şans olduğunu anlattı.

Fidan, "Ukrayna'da savaşın geniş bir coğrafyaya yayılmaması için, yeni bir enerji ve gıda krizi çıkmaması için, verdiğimiz bütün mücadelenin ana sahnesi Boğazlar ve Karadeniz…Sarıyer bu yüzden akışına bırakabileceğimiz bir yer asla değil. Bunlar ve diğer bütün aciliyet arz eden konularda etkin şekilde ilerlemek için, Ankara ile İstanbul arasında, Ankara ile Sarıyer arasında uyumu ve fikir birliğini yeniden sağlamak şart." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Hüseyin Coşkun'un bu uyumu sağlamak için yetki istediğini söyleyen Fidan, Coşkun ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u halka emanet ettiklerini belirtti.

Fidan, konuşmasını "Öyleyse haydi vira bismillah. 31 Mart'ta Sarıyer kazansın. İstanbul kazansın, Türkiye kazansın. Nazik misafirperverliğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Rabbim ibadetlerimizi, dualarımızı, oruçlarımızı kabul eylesin. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun." sözleriyle tamamladı.

(Bitti)

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İhlas Suresi Arapça Yazılışı ve Okunuşu! 'Gulhüvallahüehad' ile Başlayan İhlas Suresi Türkçe Meali ve Tefsiri Nedir? Şems-i Tebrizi sözleri! En güzel Şems-i Tebrîzî sözleri nelerdir? Şems-i Tebrîzî aşk sözleri, Şems-i Tebrîzî manevi sözler Rüyada evi su basması ne anlama gelir? Rüyada evi su basmış halde görmek nedir? Rüyada evin temiz su bastığını görmek ne demek? Rüyada evi dağınık görmek ne anlama gelir? Rüyada dağınık ev görmek neye işarettir? Rüyada dağınık ev nasıl yorumlanır? Rüyada bitlendiğini görmek nedir? Rüyada bitlenmek ne demek? Rüyada bitlenme hayırlı mı hayırsız rüya mı? Rüyada bitlenmiş birini görmek nedir? Nazar duası Arapça okunuşu yazılışı anlamı, nazar duası Türkçe okunuşu ve nazar duası okunuşu! Bebekler için nazar duası oku! Nazar duası dinle! Hal rüsumu nedir? Hangi alım satım işlemlerinden hal rüsumu alınmaz? Hal Kayıt Sistemi nedir? Hal Kayıt Sistemine nasıl girilir? Bildirim nedir? Ürün künyesi ve Hal rüsumu nedir? Türkiye Uzay Ajansı (TUA) nedir? Ne zaman kuruldu? Türkiye Uzay Ajansı görevleri nelerdir? Milli Uzay Programı nedir? Rüyada deniz görmek ne demek, hayırlı mı? Rüyada deniz görmek ne anlama gelir, neyi işaret eder? Rüyada denizde yüzmek, rüyada denizde boğulmak Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri nelerdir? Forza Horizon 4 nasıl indirilir? Forza Horizon 4 nedir, nasıl bir oyundur? Rüyada altın görmek ne demek? Rüyada altın görmek ne anlama gelir? Rüyada altın bulmak, altın bilezik, altın yüzük, altın kolye takmak hayırlı mıdır? Fenerbahçe ligden çekilme oylaması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Denver Nuggets Phoenix Suns NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 28 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Orlando Magic GS Warriors NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 28 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title