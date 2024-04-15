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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass'ı Ankara'da kabul ettiği belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kabulde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları görüşüldü.

Görüşmede, bölgede yaşanan son gelişmeler, Gazze'deki durum, Suriye'deki gelişmeler ile Ukrayna'daki son durum ve Karadeniz güvenliği konuları ele alındı.

Enerji konularını da görüşen Fidan ve Bass, ayrıca terör örgütleri PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ ile mücadele konusunu ele aldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Bass, 15-16 Nisan'da Türkiye'de temaslarda bulunacak.

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Kaynak: AA / Güncel

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