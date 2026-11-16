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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya İslamabad'da KKTC Bakanı ile görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, İslamabad'daki EİT 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü. Kulaklıkaya ayrıca TİKA Ofisini ziyaret etti ve CICA Genel Sekreteri Hacıyev ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı çerçevesinde diplomatik temaslarda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Kulaklıkaya, toplantı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile KKTC'nin İslamabad Büyükelçiliğinde bir araya geldi.

Kulaklıkaya ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ofisini ziyaret ederek TİKA'nın Pakistan genelinde yürüttüğü çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Genel Sekreteri Sultan Hacıyev ile de görüştü.

Kaynak: AA
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