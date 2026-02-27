Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Undp Yetkilisi Marcos Athias Neto ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkan Yardımcısı Marcos Athias Neto ile bir araya geldi. Görüşmenin detayları sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

(ANKARA) -Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkan Yardımcısı ve UNDP Politika ve Program Hizmetleri Bürosu (BPPS) Direktörü Marcos Athias Neto ile biraraya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkan Yardımcısı ve UNDP Politika ve Program Hizmetleri Bürosu (BPPS) Direktörü Marcos Athias Neto'yla görüştü." ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA
