Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Undp Yetkilisi Marcos Athias Neto ile Görüştü

(ANKARA) -Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkan Yardımcısı ve UNDP Politika ve Program Hizmetleri Bürosu (BPPS) Direktörü Marcos Athias Neto ile biraraya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkan Yardımcısı ve UNDP Politika ve Program Hizmetleri Bürosu (BPPS) Direktörü Marcos Athias Neto'yla görüştü." ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA