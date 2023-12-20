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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, İran yetkilileriyle görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ve Bakanlık Siyasi Konular Yüksek Danışmanı Ali Asğar Hacı ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkiler ve Filistin meselesi görüşüldü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ve Bakanlık Siyasi Konular Yüksek Danışmanı Ali Asğar Hacı ile bir araya geldi.

Tahran'daki temasları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yıldız, iki ülke Cumhurbaşkanları ve Bakanları düzeyinde yapılan toplantılarda kararlaştırılmış istişareler süreci çerçevesinde İran'da bulunduğunu söyledi.

İstişarelerin gündeminde birçok konu bulunduğunu aktaran Yıldız, "Sınır güvenliği konularımız var, göç var, ekonomik ilişkiler var. Kültürel ilişkilerimizin çok yoğun olması gerekiyor. Onun getirdiği bazı gereklilikler var." diye konuştu.

Yıldız, görüşmelerin gündeminde Filistin meselesinin de olduğunu, meselenin tüm bölgenin ve dünyanın işbirliği içinde çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye ve İran'ın Filistin konusundaki çabalarına değinen Yıldız, " Türkiye, Arap-İslam (Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı) zirvesinde kurulan temas grubunda üye. O konuda büyük gayret var. Bu istişaremizde tabi o da gündemin önemli bir parçası oldu." ifadelerinde bulundu.

Yıldız, Türkiye'nin de üyesi olduğu temas grubunun faaliyetleri hakkında mevkidaşı ile görüş alışverişinde bulunduklarını, İran tarafının da Filistin ve Gazze konusundaki düşüncelerini paylaştığını aktardı.

Bakan Yardımcısı Yıldız, "İki tarafın da temennisi bir an önce ateşkesin sağlanması ve daha sonra da çözüm yoluna gidilmesi." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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