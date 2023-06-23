Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Dulkadiroğlu ilçesi Tevfik Kadıoğlu bulvarı altgeçidinde meydan geldi. Köprülü kavşağın alt geçidinde seyir halinde bulunan ve aşırı hızlı olduğu öğrenilen 06 DF 3177 plakalı otomobil, yan yoldan gelen araca çarpmamak için ani fren yaptı. Ani frenin etkisi ile savrulan otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Yaşanan kazada otomobil içerisinde bulunan ve aynı aileden olduğu öğrenilen İ.K., Y.G.K. ve G.K yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. bulunduğu yerden çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.