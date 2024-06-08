Dilovası İŞKUR Hizmet Noktası Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İŞKUR Hizmet Noktası değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Makine İhtisas OSB Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Metin Kubilay, sanayicilere gerçekleştirdikleri ziyaretlerde öncelikli konunun personel ihtiyacı olduğunu belirterek, İŞKUR hizmet noktalarının daha aktif hale getirilmesi için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kubilay, istihdama katkı sunması amacıyla mesleki ve teknik liselerin sayısının artırılmasının da önemli olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ülkemizin geleceğine yatırım yapacaksak eğitim ve meslek sahibi gençlerimizin yetiştirilmesine ağırlık vermek önceliğimiz olacaktır. İstihdam seferberliğini başlatarak açtığımız İŞKUR hizmet noktalarının artırılması ve gençlerimizi meslek sahibi yapabilmek için hep birlikte çalışacağız. Aileden başlayarak muhtarlarımıza ve tüm kurumlarımıza kadar hepimize çok büyük görevler düşmektedir."

Makine İhtisas OSB Başkanı Sedat Silahtaroğlu da mavi ve beyaz yakalı personel arayışlarının olduğunu dile getirerek, İŞKUR hizmet noktalarında firmaların, insan kaynakları yetkilileriyle koordineli şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Mesleki eğitime önem ve destek verdiklerini anlatan Silahtaroğlu, "Eski yönetim binamızın Mesleki Eğitim Merkezi olarak hizmet vermesi için tahsisini yaptık. Yetkilerden ricamız; önümüzdeki eğitim öğretim dönemine burayı eğitim kadrosu olarak hazır hale getirmeleri. Gençlerimizi meslek okullarına teşvik ederek meslek sahibi yaparsak gençlerimizin ve sanayicilerimizin geleceği için önemli adım atmış oluruz. Sanayiciler olarak mavi yakalı çalışan bulamıyoruz. Hedefimiz gençlerimizin meslek sahibi olarak kendilerini geliştirmeleridir." ifadelerini kullandı.

Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz ise belediye bünyesinde kurdukları İstihdam Ofisi aracılığıyla firmalara 2 bin 200 mavi yakalı, 400 beyaz yakalı istihdam sağlandığını, bunun artırılması noktasında işbirliği içerisinde üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Değerlendirme toplantısına, İŞKUR Dilovası Şube Müdürü Semra Elçora ile kurum müdürleri, muhtarlar ve diğer ilgililer katıldı.