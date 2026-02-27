Haberler

Antalya'da dilencinin üzerinden 27 bin lira çıktı

Güncelleme:
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde zabıta ekipleri, dilencilik yaptığı belirlenen 66 yaşındaki G.Ö. adlı kişiyi yakalayarak üzerinden 27 bin 356 lira ve 42 dolar ele geçirdi. Ele geçen paraya el konulurken, dilenciye işlem yapıldı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinden 27 bin 356 lira ile 42 dolar çıktı.

Korkuteli Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar ederek toplumda rahatsızlığa neden olan dilencilere yönelik denetim yaptı.

Çayırlı Camii önünde dilencilik yaptığı tespit edilen 66 yaşındaki G.Ö. yakalandı.

Yapılan aramada G.Ö'nün üzerinden 27 bin 356 lira ve 42 dolar ele çıktı.

Paraya, mevzuat gereği kamuya aktarılmak üzere el konulurken dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Sezen Gürbüz
