Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde Jeotermal Su Kuyusu Açıldı

İnşaatı süren Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesinde (TDİOSB) jeotermal su kuyusunun açılışı gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret Odası'ndan (İZTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, törene, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile ilgililer katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyyüp Kadir İnan, projenin İzmir'in kuzey hattını tarım üssü haline getirecek vizyoner bir girişim olduğunu belirterek, "Toplamda 15 milyar dolarlık yatırım hedefiyle, yaklaşık 4 bin kişilik istihdam yaratmayı planlıyoruz. Bu istihdamın yüzde 75'i kadınlardan oluşacak." ifadelerini kullandı.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise projenin sadece İzmir'e değil, Türkiye'ye ve dünyaya örnek olacağını aktararak, su kuyularının faaliyete geçmesiyle, organize tarım bölgesinin açılışı ve yatırımlar için geri sayımın başladığını belirtti.

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan da projenin teknik ve operasyonel hazırlıklarının tamamlandığını kaydetti.