Dijital Tapu Sistemi KKTC'ye Taşıyor

Dijital Tapu Sistemi KKTC'ye Taşıyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya gelerek dijital tapu sisteminin uygulanması ve şehirlerin afetlere karşı hazırlığı üzerine önemli projeleri görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Oğuz ve beraberindeki heyeti ağırlayarak, ortak projelerdeki son durumu ele aldıklarını belirtti.

Türkiye'de yıllardır başarıyla uygulanan ve KKTC'de yeni dönemi açacak olan dijital tapu sistemini Kıbrıs'a taşıdıklarını anımsatan Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile taşınmaz işlemlerini çok daha hızlı gerçekleştirecek KKTC tapu kadastro bilgi sistemi TAKBİS'i devreye aldıklarını ifade etti.

Taşınmaz bilgilerine mobil şekilde kolayca erişilmesi için parsel sorgu sistemini hayata geçirdiklerini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Hava çekimlerini tamamlayarak KKTC'nin 3 boyutlu geleceğini çizmeye başladık. Tüm şehirlerimizin dijital ikizlerini çıkararak, şehirlerimizi afetlere karşı hazırlayacak her türlü simülasyonu yapacak altyapıyı kuruyoruz. Atık yönetimi konusunda da desteğimizi sürdürüyor, Sıfır Atık prensibiyle atıkların tamamını bertaraf etmeyi hedefliyoruz. Hizmetlerimizle tam bağımsız KKTC'nin mührünü adaya vurmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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