Dicle Üniversitesi'nde Sonbahar Kupası Zerzevan Cup Tenis Turnuvası Başladı

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen "Sonbahar Kupası Zerzevan Cup" tenis turnuvasına Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliği yapıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan organizasyon Diyarbakır ve çevre illerden çok sayıda sporcuyu ve tenis severi bir araya getirdi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, üniversitenin tenis kortlarında gerçekleştirilen turnuvada, milli sporcular ile performans sporcularının mücadelelerini izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eronat, spora verdikleri öneme değinerek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanında sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirmelerine büyük önem veriyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen bu tür organizasyonlar, gençlerimizin spora olan ilgisini artırırken, şehrimizin sportif dinamizmine de katkı sağlıyor. Üniversitemiz, sporu ve gençlerimizi destekleyen her çalışmada yer almaya devam edecektir."