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Memur Konfederasyonu: Enflasyon Farkı Her Ay Maaşlara Yansıtılsın

Memur Konfederasyonu: Enflasyon Farkı Her Ay Maaşlara Yansıtılsın
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Devlet Memurları Konfederasyonu, ağustos ayı enflasyon verileri sonrası yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının maaşlarının her ay eridiğini belirterek, enflasyon farkının her ay hesaplanıp takip eden ay maaşlara yansıtılması ve memurlara acilen refah payı verilmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Devlet Memurları Konfederasyonu, kamu çalışanlarının maaşlarının her geçen ay eridiğini kaydederek, "Enflasyon her ay gerçekleşiyorsa, enflasyon farkı da her ay hesaplanmalı ve takip eden ay maaşlara yansıtılmalıdır" çağrısında bulundu.

Devlet Memurları Konfederasyonu, sosyal medya hesabından ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklama yaptı. Ağustos ayı enflasyonunun yüzde 1,84, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,51 olarak açıklandığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu rakamların kamu çalışanlarının her geçen ay eriyen maaşını bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

"HAYATIN MALİYETİ ALTI AYDA BİR ARTMIYOR"

Memurların markette, kirada, faturada, ulaşımda ve eğitimde her ay artan hayat pahalılığıyla mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hayatın maliyeti altı ayda bir artmıyor. Kira her ay ödeniyor, fatura her ay geliyor, mutfak masrafı her ay yapılıyor. Enflasyon her ay gerçekleşiyorsa, enflasyon farkı da her ay hesaplanmalı ve takip eden ay maaşlara yansıtılmalıdır. Memur maaşı enflasyona ezdirilmemeli, geçmiş dönem kayıpları telafi edilmeli ve kamu çalışanlarına acilen refah payı verilmelidir. Memurlar geçinemiyor. Emeğin karşılığı, insanca yaşamaya yetecek bir ücret olmalıdır."

Kaynak: ANKA
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