Devlet Malzeme Ofisi Hizmetleri Dijitalleşiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Devlet Malzeme Ofisi'nin hizmetlerinin dijitalleştirileceğini ve bu sayede kamu alımlarında şeffaflık ile tasarrufun artırılacağını açıkladı.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) hizmetlerinin dijitalleştirileceğini açıkladı.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devlet Malzeme Ofisi hizmetlerini dijitalleştiriyoruz. Böylece kamu alımlarında şeffaflığı ve etkinliği artırırken tasarruf da sağlayacağız" dedi.
