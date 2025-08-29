Devlet Malzeme Ofisi Hizmetleri Dijitalleşiyor

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Devlet Malzeme Ofisi'nin hizmetlerinin dijitalleştirileceğini ve bu sayede kamu alımlarında şeffaflık ile tasarrufun artırılacağını açıkladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devlet Malzeme Ofisi hizmetlerini dijitalleştiriyoruz. Böylece kamu alımlarında şeffaflığı ve etkinliği artırırken tasarruf da sağlayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
