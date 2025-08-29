Devlet Malzeme Ofisi Hizmetleri Dijitalleşiyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) hizmetlerinin dijitalleştirileceğini açıkladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devlet Malzeme Ofisi hizmetlerini dijitalleştiriyoruz. Böylece kamu alımlarında şeffaflığı ve etkinliği artırırken tasarruf da sağlayacağız" dedi.