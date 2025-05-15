Deve Yetiştiricisi Ali Kayahan'dan Tabelalar için Çağrı

Diyarbakır- Şanlıurfa sınırındaki Karacadağ'da besicilik yapan 58 yaşındaki Ali Kayahan, yetiştirdiği develeri olası kazalardan korumak için kara yoluna resimli ve "Dikkat deve çıkabilir" yazılı tabela konulmasını istiyor.

Sönmüş yanardağ Karacadağ'ın çevresindeki bölgede deve yetiştiriciliği yapan Ali Kayahan, kışın 4 ay ahırda bakımını yaptığı develeri, geri kalan 8 ay ise Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Ovabağ ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin kırsal Demirci mahalleleri arasındaki bölgede otlatıyor.

Yakın zamana kadar ulaşım ve taşımacılıkta da yararlanılan develeri besleyen Kayahan, hem develerin hem de sütünün satışından gelir elde ediyor.

Kayahan, yaylada otlarken Diyarbakır-Viranşehir kara yoluna çıkan develerinden 10'unu son 3 yılda meydana gelen iki kazada kaybetti.

İki kazada 5'er devesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Kayahan, geriye kalan 25 devesinin can güvenliği için kara yolunda önlem alınmasını istiyor.

Resimli tabela talebi

Çocukluğundan bu yana deve yetiştiriciliğiyle uğraşan Ali Kayahan, AA muhabirine, dedelerinden kalan develerin neslini sürdürdüklerini belirterek, kışın ahırda beslediği develeri ilkbaharın gelişiyle Karacadağ yaylalarında otlattıklarını söyledi.

Develerinden vazgeçmediğini, tüm zorluklarına rağmen onları beslemeye devam ettiğini belirten Kayahan, bölgedeki tek sıkıntının develerin kara yoluna çıkması olduğunu ifade etti.

Kayahan, "Develer yola çıkıyor. Yolda tabela olmadığı için de kaza oluyor. Yetkililerden bu kara yoluna üzerinde deve resmi bulunan, 'Deve çıkabilir' yazılı tabela konulmasını istiyoruz." dedi.

Daha çok Kurban Bayramı'nda kurbanlık olarak ya da adak kurbanı olarak deve satışı yaptığını, turistik amaçlı gezinti için de develeri yavrusu ile bir arada satın alanların olduğunu anlatan Kayahan, satışını yaptığı deve sütüne de ilginin yüksek olduğunu kaydetti.

Mardin'in Derik ilçesinden Diyarbakır'a gitmek için kara yolundan gecen sürücü Adil Üzmez de "yola deve çıkabileceğini belirten bir tabela" konulması halinde bu bölgede develerin varlığıyla ilgili farkındalık oluşacağına işaret ederek, "Biz de buradan geçerken develeri gördük hatta fotoğraflarını çektik. Daha öce televizyonda görüyorduk develeri, ilk kez burada canlı görme fırsatı bulduk." diye konuştu.