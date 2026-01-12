"Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi" Uygulamasına Son Verildi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, gümrük düzenlemesine tepki göstererek, "Tüketicinin daha uygun fiyatlı ürüne doğrudan erişimi engellenirken, yerli e-ticaret sitelerinde oluşan 3-10 katlık fiyatla satış yapan ithalatçılar korunmaktadır. İktidara çağrı yapıyorum, tüketiciyi korumanın yolları var. Kamu otoritesi gücünü ve iradesini tüketiciyi korumak için kullanmalıdır; ithalat kartellerini koruyacak yönde alınacak tedbirler kabul edilemez" dedi.

E-ithalatta "Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi" kapsamının değiştirilmesine ilişkin düzenleme hakkında Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sınır ötesi e-ticaret platformlarında satışa sunulan ürünlerden farklı kategorilerde temin edilen toplam 182 ürünün incelendiği, uygunsuz ürün oranının yüzde 81 olarak tespit edildiği belirtilmişti. Açıklamada ayrıca "1 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yurt dışı e-ticaret platformları üzerinden satışı yapılan tüm ürünler bakımından, sipariş edilen eşyanın değerine bakılmaksızın 'Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi' uygulamasına son verilmiştir" denilmişti.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, gümrük düzenlemesine tepki gösterdi. Ekmen, düzenlemenin tüketiciyi korumak yerine aracılık zincirlerini ve ithalatçı tekelleri güçlendirdiğini ifade ederek, "Tüketicinin daha uygun fiyatlı ürüne doğrudan erişimi engellenirken, yerli e-ticaret sitelerinde oluşan 3-10 katlık fiyatla satış yapan ithalatçılar korunmaktadır. İktidara çağrı yapıyorum, tüketiciyi korumanın yolları var. Kamu otoritesi gücünü ve iradesini tüketiciyi korumak için kullanmalıdır; ithalat kartellerini koruyacak yönde alınacak tedbirler kabul edilemez" dedi.

"Tüketiciyi koruyun, ithalatçıyı değil"

Ekmen, şunları kaydetti:

"Gümrük mevzuatındaki düzenlemeyle 30 Euro'nun altındaki alışverişlere ilişkin düzenlenme bir açıdan vahimdir. Türkiye maliyesinin 30 Euro'dan aşağı yapılan bir alışverişteki vergilerin arttırılmasına muhtaç hale gelmesi büyük bir utançtır. 30 Euro'luk alışverişin vergisiz olmadığını da unutmamak gerekiyor; 30 Euro için 18 Euro gümrük alınıyordu, bu da yüzde 60 vergi demekti. Yeni düzenlemeyle birlikte bu oranlara ilave maktu vergi yüzde 20 oranında uygulanacak. Artık her ürüne gümrük sunum ücreti ve damga vergisi ekleniyor.

"İthalatı sağlanan markalarda da fahiş bir fiyatlandırma var"

Bugün Alibaba, Temu gibi uluslararası platformlarda 150 liraya satılan bir ürün Türkiye'de Hepsiburada, Trendyol gibi yerli e-ticaret sitelerinde bin 600 lira seviyelerinde tüketiciye sunulmaktadır. Bu ürünlerin üç hatta on kat daha pahalısına satıldığına dair yüzlerce örnek var. Ayrıca gümrüklü olarak yasa mevzuata uygun bir şekilde ithalatı sağlanan markalarda da fahiş bir fiyatlandırma var. Örneğin: Columbia Delta Ridge Mont Columbia'nın mağazasında -internet sitesinde değil- 150 dolara yani 6 bin 450 liraya satılırken Türkiye mağazasının satış fiyatı 17 bin 999 liradır, tam 3 kattır.

"İktidara çağrı yapıyorum, tüketiciyi korumanın yolları var"

Bu tablo, tüketicinin değil, ithalatçı aracılık zincirlerinin korunduğunu açıkça göstermektedir. Yapılan düzenleme, yerli üretimi güçlendirmemekte; yalnızca aynı ürünü yurt dışından getirip Türkiye'de katlanarak pahalıya satan yapıları korumaktadır. Çünkü birçok ürünün Türkiye'de üretimi zaten bulunmamaktadır. Bu düzenleme yeni bir üretim altyapısı ile ilgili değil mevcut ithalatçıları koruyan kollayan bir düzenlemedir. Tüketicinin daha uygun fiyatlı ürüne doğrudan erişimi engellenirken, yerli e-ticaret sitelerinde oluşan 3-10 katlık fiyatla satış yapan ithalatçılar korunmaktadır. İktidara çağrı yapıyorum, tüketiciyi korumanın yolları var. Kamu otoritesi gücünü ve iradesini tüketiciyi korumak için kullanmalıdır; ithalat kartellerini koruyacak yönde alınacak tedbirler kabul edilemez."

"30 Euro kararı ithalat kartellerine yarıyor"

Ekmen, "Maalesef bu tezle yerli üreticiye ve tüketiciye değil ithalat kartellerine hizmet etmiş oluyorsunuz. Birçok örnek; ürünlerin Avrupa ve Amerika markalarından Çin'den yapılan markasız ithalata kadar, ürünlerin millileşme vergilerinin yüzlerce kat üstünde, Avrupa ve Amerika fiyatlarına göre yer yer üç kat yer yer on kat, Çin fiyatlarına göre 50 kat daha pahalıya satıldığına dair yüzlerce örnek var. Sizi ithalat kartellerini değil, tüketiciyi merkeze alın bir yaklaşıma davet ediyorum" ifadesini kullandı.