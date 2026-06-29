İdris Şahin, Bitirilemeyen Melen Barajı Projesini Eleştirdi: Kamu Kaynaklarının Nasıl Kullanıldığı Açıklanmalı

(ANKARA) - DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, Melen Barajı Projesi'nin belirlenen tarihlerde bitirilemediğini, yeni milyarlarca liralık sözleşmelerle maliyetin katlandığını belirterek, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığının açıklanması gerektiğini kaydetti.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, İstanbul'un su ihtiyacını uzun yıllar karşılayacağı belirtilen Melen Barajı Projesi'nin aradan geçen yaklaşık 10 yıla rağmen tamamlanamamasını eleştirdi. Projenin 6 Mart 2014'te temeli atılarak kamuoyuna büyük vaatlerle tanıtıldığını hatırlatan Şahin, Devlet Su İşleri (DSİ) kayıtlarında sözleşme bedelinin 213 milyon 850 bin lira, tamamlanma tarihinin ise 7 Aralık 2016 olarak yer aldığını söyledi.

Dönemin bakanının "7 Aralık 2016 saat 14.59'da Melen Barajı bitiyor" ifadelerini kullandığını anımsatan Şahin, "Bugün 2026 yılındayız. Verilen tarih geçti, verilen saat geçti ancak Melen Barajı hala tamamlanamadı. İstanbul'un su sigortası olarak anlatılan proje, yeni ihaleler ve yeni maliyetlerle milletin önüne getiriliyor" dedi.

"TAMAMLANDI DENİLEN PROJE İÇİN 14,5 MİLYAR LİRALIK YENİ SÖZLEŞME"

"KAMU KAYNAKLARININ HESABI MİLLETE VERİLMELİ"

"BU DOSYANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Kaynak: ANKA