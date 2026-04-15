Dev Maden-Sen'den Dimin Madencilik Açıklaması: Toplu Sözleşme Hakkı Engellenemez

(ANKARA) - DİSK'e bağlı Dev Maden-Sen, Bingöl'ün Genç ilçesinde faaliyet gösteren Dimin Madencilik işletmesinde çalışan işçilerin sendikalaşma sürecinin engellendiğini öne sürerek işverene çağrıda bulundu. Sendika, toplu iş sözleşmesi sürecinin başlatılmasını istedi.

DİSK/Dev Maden-Sen Genel Yönetim Kurulu, Dimin Madencilik'te yürütülen sendikalaşma sürecine ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, işletmede çalışan işçilerin çoğunluğunun sendikaya üye olduğu ve gerekli yasal şartların sağlanmasının ardından 9 Mart'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yetki başvurusu yapıldığı belirtildi.

Sendika, Bakanlık incelemeleri sonucunda 27 Mart'ta olumlu yetki tespit yazısının kendilerine bildirildiğini ancak bu sürecin ardından işverenin sendikal faaliyetlere engel çıkardığını ileri sürdü.

Açıklamada, işverenin somut bir delil sunmadan yetki tespitine itiraz ettiği ve bu yolla işçileri sendikadan vazgeçirmeyi amaçladığı iddia edildi. Sendika, yetki sürecinin ardından işten çıkarmaların da başladığını öne sürdü.

Dev Maden-Sen, daha önce de sendikal faaliyetler sırasında işçilerin işten çıkarıldığını, yerlerine yeni işçi alımları yapılarak sendikal iradenin değiştirilmek istendiğini ve çalışanlar üzerinde baskı kurulduğunu savundu.

"İstihdam şantaj aracı olamaz"

Açıklamada, Dimin Madencilik işvereninin istihdamı bir baskı unsuru olarak kullandığı öne sürülerek, çalışanların anayasal haklarına saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Sendika, işçilerin süreç boyunca iş barışını korumak adına sorumlulukla hareket ettiğini belirterek, işverene olumlu yetki tespitine yaptığı itirazı geri çekme ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlama çağrısında bulundu.

İşe iade ve sözleşme çağrısı

Dev Maden-Sen, haksız şekilde işten çıkarıldığı iddia edilen işçilerin işe iade edilmesini ve sendikal örgütlenmeye yönelik engellemelerin son bulmasını talep etti. Açıklamada, sendikal örgütlenmenin anayasal bir hak olduğu vurgulanarak, bu hakkın engellenmesine yönelik uygulamalardan vazgeçilmesi istendi. Sendika, toplu iş sözleşmesi imzalanana kadar hukuki ve meşru mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA