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Mustafa Destici'den A Milli Takım'a Avustralya Maçı Öncesi Başarı Mesajı

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na sosyal medyadan başarılar diledi.

(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'na başarılar dileyerek, "İnanıyoruz ki; azminizle, mücadelenizle başarılı sonuçlar alarak milletimize yeni sevinçler yaşatacaksınız" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı için sosyal medya hesabından başarı mesajı yayımladı.

Destici paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ay-Yıldızlı formayı gururla taşıyan Bizim Çocuklar'a yarın sabah 07.00'de Avustralya ile oynayacakları Dünya Kupası ilk maçında başarılar diliyorum."

İnanıyoruz ki; azminizle, mücadelenizle başarılı sonuçlar alarak milletimize yeni sevinçler yaşatacaksınız."

Kaynak: ANKA
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