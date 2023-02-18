Depremlerden Sonra Evlerinden Olan Yüz Binlerce Kişi Yeni Bir Hayat Kurmaya Çalışıyor

Türkiye'nin güneydoğu bölgesinin büyük bölümünde etkili olan iki büyük depremin ardından bu bölgelerdeki yüzbinlerce insan başka şehirlerde yeni bir yaşam arayışıyla evlerini terk etti.

Türkiye'nin güneydoğu bölgesinin büyük bölümünde etkili olan iki büyük depremin ardından bu bölgelerdeki yüzbinlerce insan başka şehirlerde yeni bir yaşam arayışıyla evlerini terk etti.

SES 1 (Türkçe): ORCUN KABATAŞ, Hataylı genç:

"Hatay'dan geldik ( İskenderun'dan). Depremden sonra buraya ( Ankara'ya) yerleştik. Ev verdiler bize. Ailemizde kayıplar var, uzak akrabalardan. Yani orada yaşamak zor olabilir, çünkü çok ağır bir şey yaşadık. Burada yaşamak isterim. Okuluma devam etmek isterim."

SES 2 (Türkçe): FURKAN KURT, Adıyamanlı Öğrenci:

"Buraya (depremden) dört gün sonra geldik. (Yardım merkezinde) sabah kalkıyoruz, elimizi yüzümüzü yıkıyoruz, yemek yemeye geliyoruz. Burada oyun oynuyoruz. Devlet ev vermiş orada oturuyoruz. Bir artı bir. Burada kalmak istiyoruz. Adıyaman'da evler kalmadı artık, hepsi yıkıldı."

AFAD'a göre, 6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'yi vuran iki yıkıcı depremden bu yana 216.000'den fazla depremzede hükümet tarafından diğer şehirlere tahliye edildi.

Ancak facianın ilk gününden bu yana bölgeden kendi imkanlarıyla ayrılan yüz binlerce kişi bu sayıya dahil değil.

Mersin, Antalya, İzmir, İstanbul ve başkent Ankara gibi yerlere iki milyondan fazla insanın dağıldığı tahmin ediliyor.

Hayatta kalanların bir kısmı afet bölgesinin dışına yerleşip yeni hayatlarına başlamak isterken, bir kısmı da bir an önce memleketlerine dönmek için can atıyor.

SES 3 (Türkçe): BAYRAM ŞAHİNÖZ, Kahramanmaraşlı oto yıkama işçisi:

"Çok (bina) yıkıldı, 350-400 binaya yakın yıkıldı. Üç gündür buradayız. Çok memnunuz. Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Hep yanımızdalardı zaten büyüklerimiz. Ben memleketime giderim, yani her taraf toplanınca. Birkaç ay daha buradayım."

Depremzedeleri yeniden yerleştirmek için, afet bölgesinde hükümet, özel ve yabancı yardım kuruluşları tarafından onlarca çadır ve konteyner kampı kuruldu.

SES 4 (Türkçe): KAMİL YILDIRIM, Mamak Araplar yardım merkezi başkanı:

"Burada 10 bölgeden gelen vatandaşlarımızın, depremzedelerimizin barınma, yeme-içme, psikolojik destek, çocuklarımıza sosyal aktiviteler, bütün imkanlarımızı sunuyoruz onlara."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ankara'dan bildiriyor. (XHTV)