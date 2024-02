Kahramanmaraş Depremlerine Yakalanan Futbolcu Eren Fansa Futbola Sarıldı

TÜRKİYE'yi derinden yaralayan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerine Hatay'da yakalanan genç futbolcu Eren Fansa (20), Asrın Felaketi olarak literatüre giren büyük yıkımın izlerini az da olsa silmek için en büyük tutkusu olan futbola sarıldı. İzmir temsilcisi Bornova 1877'de top koşturan Fansa, Buraya geldikten sonra kendimi biraz toparlayabildim. Ama şu an Hatay halen çok sıkıntılı. Zaman her şeyin en iyi ilacı dedi.

Futbola başladığı Hatayspor'da profesyonel olup 2021-22 sezonunda Süper Lig kadrosunda yer alan stoper Eren Fansa, bir sonraki sezon kariyerinde düşüş yaşayıp Bölgesel Amatör Lig ekibi Antakya Belediyespor'a transfer oldu. İç sahada 5 Şubat'ta Ceyhanspor'u 8-1 yendikleri maçta takımının ilk golünü atan Fansa, 6 Şubat 2023 sabahına felaketle uyandı. Asrın Felaketi olarak literatüre giren ve büyük yıkıma neden olan Hatay'dan da hissedilen Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki bu depremin ardından 1 ay kadar futbola ara veren Fansa, daha sonra İzmir temsilcisi Bornova 1877'ye transfer olup geçen sezon yeni takımıyla 3'üncü Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Depreme Antakya'da kaldığı evde uyurken yakalandığını belirten Eren Fansa, Saat 04.17'de deprem oldu. Uyurken ne olduğunu anlayamadık. Bir anda o gümbürtü, o sese uyandık. Her şey bir an da oldu. 6'ncı kattaydım. Binadan nasıl indiğimi hala hatırlamıyorum. Herkes aşağıdaydı. Bütün binalar yıkılmıştı. Her yer dümdüzdü, toz dumandı. Elektrik yoktu, şebeke yoktu. Zor zamandı benim için hem de çok zor. Buraya geldikten sonra kendimi biraz toparlayabildim. Ama şu an Hatay halen çok sıkıntılı. Yaşayamıyorlar. Elektrik bazen gidiyor, su sıkıntıları var. Her şey şu an daha kötüye gidebiliyor diyebilirim bizim için ama düzelmesini temenni ediyorum diye konuştu. Depreme babaannesi ve babasıyla birlikte yakalandığını anlatan genç oyuncu, büyük felakette birçok yakınını kaybettiğini söyledi.

'KUZENİMİ VE EN YAKIN ARKADAŞIMI KAYBETTİM'

Deprem sonrası binadan çıktıktan sonra evlerinin yakınındaki millet bahçesine sığındıklarını anlatan Fansa, İlk olarak babaannemi köye götürdük. Orada hava aydınlanana kadar kaldık. Çünkü kimse kimseye ulaşamıyordu. Hiç kimse kimseye gidemiyordu. Depremde çok yakınımı kaybettim. Babaannemi Altınözü köyüne bıraktıktan sonra tekrar Antakya'ya merkeze döndük. Kuzenim, yakın arkadaşım, akrabalarım hepsinin enkazındaydık. Zaten 1 hafta 10 gün oradaydık. En yakınım olan kuzenimi kaybettim. Onun acısıyla, onun yokluğuna alışmak tabii ki zor. Alışamıyor insan ama zaman geçtikçe daha iyi olacağım inşallah dedi.

Enkaz kaldırırken yemek ve su sıkıntısı yaşadıklarını ancak kimsenin can havliyle bunu düşünmediğini dile getiren genç futbolcu, Kuzenimin yokluğu, ölümü bizi çok etkiledi. O olsaydı, burada olsaydı bir nevi biraz rahatlardım. Benim o kuzenim her gün konuştuğum, her şeyimi bilen, her şeyimi anlattığım kişiydi. Her maçtan önce, maçtan sonra konuştuğum kişiydi. Benim için çok büyük kayıp olmuştu. En yakın arkadaşım da öyleydi. Ama hayatta her şey oluyor. Zaman her şeyin ilacı şeklinde konuştu.

AKRABALARIM HATAY'DA YAŞIYOR

Babaannesi ve dedesinin köyde, babasının İstanbul'da yaşadığını; dayıları, teyzesi ve halasının ise halen Hatay'da olduğunu kaydeden Eren Fansa, Bütün akrabalarım orada. İzinlerde gidiyorum. Hatay'a her gittiğimde içimde burukluk oluyor. İnsan yaşadığı, doğduğu yeri, mahalleyi, komşularını, her şeyi özlüyor. Komşularımdan çok ölen oldu. Hatay küçük bir yer. Herkes birbirini tanıyor. Gittiğimde de içim buruk, döndüğümde de buruk. Seviyorum Hatay'ı. Oraya giderken hevesle gidiyorum, dönerken buruk bir şekilde dönüyorum. Herkes konteynerde yaşıyor. Bazıları köy evlerinde yaşıyor. İnşallah bir an önce düzelir mesajı verdi.

BORNOVA'DA AİLE ORTAMI VAR

Futbolla hayata tekrar bağladığını belirten Fansa, transferinde emeği geçen Bornova 1877 Başkanı Hüseyin Ok, Sportif Direktör Semavi Özgür ve Kulüp Genel Müdüre Erman Ertaş'a teşekkür edip, Onlar elimden tuttu. Onlar beni tekrar hayata bağladı diyebilirim. Süper Lig'den amatör lige çok büyük bir düşüş yaşadım. Geçen sene Bornova 1877 ile çok şükür şampiyon olduk ve şu an profesyonel ligdeyiz. Bu sezon sürekli oynuyorum, iyi yoldayım. Burada oynamak en büyük gurur. Çok büyük mutluluk duyuyorum. Kendimle gurur duyuyorum dedi.

Fansa şöyle devam etti

Burada profesyonel ligde Play-Off'tan şampiyon olmak çok isterim. Tesisteki arkadaşlarım hepsi çok iyi. Bizi diğer takımlardan ayıran özellik aile olmamız. Yeni gelen hemen takıma alışıyor. Başkandan malzemecisine kadar herkes birbirine bağlı. Takıma hemen adapte oldum. Her futbolcunun olduğu gibi milli takım hedefim de var. Daha büyük hedefler de var, Avrupa'da olur. Benim hedeflerim hep yüksekte. Hedeflerim doğrultusunda çalışıyorum oynuyorum kendime bakıyorum. En iyi yerlerde olacağım inşallah. Eren defansta oynamasına rağmen bu sezon 3 gol attı.