Deprem Bölgesindeki Mobil Operatörlerden Ücretsiz İletişim Desteği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremden etkilenen müşterilerine ücretsiz konuşma, internet ve SMS hizmeti sunacaklarını duyurdu.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan deprem bölgesinde bulunan müşterilere acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlandığını bildirdi.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan deprem sonrasında Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı.

Turkcell'in depreme ilişkin paylaşımında, "Balıkesir merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize, Afet Acil Durum Prosedürü kapsamında ücretsiz dakika, internet ve SMS tanımlanmaktadır." ifadesi yer aldı.

Türk Telekom ise söz konusu depreme ilişkin, "Balıkesir deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz internet, SMS ve konuşma tanımlanmaktadır." açıklamasında bulundu.

Vodafone da paylaşımında şunları kaydetti:

"Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden dolayı üzüntü duyduk. Deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlanmaktadır."

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Güncel
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı

Tüyleri diken diken eden olay! Küle dönen evde bir tek onlar yanmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu

Resmi görüşmeler başladı! Galatasaray'a servet kazandırabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.