Deprem Bölgesindeki Esnafa SGK ve Vergi Kolaylığı Uzatıldı

(ANKARA) - Deprem bölgesindeki esnaf ve tüccarlara SGK ve vergi kolaylığı sağlayan mücbir sebep hali, 4 il ve 2 ilçede 30 Kasım 2024 tarihine kadar uzatıldı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan deprem bölgesindeki esnaflar, "Geçici de olsa rahat nefes alabileceğiz ancak şehirdeki imar çalışmaları bitene kadar süre uzatılmalı" dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hali süresinin 30 Kasım 2024 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Malatya'da çay ocağı işleten Yusuf Kenan Şahin, karara çok sevindiklerini ifade ederek "Malatya'da dört aydır zaten işler durgun. Fatura ve kiralara çalışıyoruz. Bu sayede hiç yoktan borç ödemeyeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş'ta perde satışı yapan Hüseyin Yıldız ise, 2011 yılında gerçekleşen Van Depremi'nin ardından mücbir sebep halinin beş yıl boyunca devam ettiğini hatırlatarak bölgedeki imar çalışmaları bitene kadar sürenin uzatılması gerektiğini söyledi. Yıldız, "Sürenin uzatılması esnafa geçici de olsa rahat bir nefes aldıracaktır çünkü esnaf, bu paraları ödeyebilecek durumda değil. Esnaf ciddi bir sıkıntı içinde ve toparlanması için bir süre lazım. Bu borç silinmezse ertelenmiş borç daha büyük bir yük olacaktır" diye konuştu.