Deprem Bölgesinde Mücbir Sebep Halinin Süresi Uzatıldı

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halinin 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızca gerekli olan tüm düzenlemeler deprem bölgesindeki sigortalılarımız ve işverenlerimiz için ivedilikle hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla sona eren mücbir sebep hali 30 Kasım 2025 tarihine kadar uzatılmıştır" dedi.

MÜCBİR SEBEP HALİNİN KAPSAMI

Mücbir sebep halinin detaylarını aktaran Işıkhan, "Meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla; söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenen kriterlere sahip mükelleflerden; 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran iş yerlerinin, 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, mücbir sebep sona erme tarihine kadar vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi ve belgenin 15 Aralık 2025 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi halinde söz konusu bilgi ve belgeler yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır. 2023, 2024 yıllarına ve 2025 yılı Ocak ila Ekim aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 2 Şubat 2026 tarihine kadar kuruma verilmesi halinde söz konusu beyannameler/belgeler yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır. 6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları 31 Aralık 2025 tarihine kadar, 2023, 2024 yıllarına ve 2025 yılı Ocak ila Ekim aylarına ait prim borçları ise gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Temmuz 2026 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

'24 AYA KADAR FAİZLE ÖDEME İMKANI GETİRİLMİŞTİR'

Ödeme vadesi geçmiş borçları yeniden yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin; 6 Şubat 2023 ila 30 Kasım 2025 tarihleri arasında sona eren taksitlerini, 31 Aralık 2025 tarihine kadar ödeyebilmelerine imkan sağlandığını kaydeden Işıkhan, "İşverenlerin 6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş borçları için 31 Aralık 2025 tarihine (bu tarih dahil), 6 Şubat 2023 ve sonrası erteleme kapsamına alınan borçları için 31 Temmuz 2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvuru yapması ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartları sağlaması kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitle ödeme imkanı getirilmiştir. Bu hususlar dışında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki sigortalılarımızın borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlarının son ödeme tarihleri, kontrol muayene tarihleri yeni mücbir sebep tarihine göre uygulamalardan sorunsuz şekilde yararlanmaları için güncellenmiştir. Devlet olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.