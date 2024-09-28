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Deprem Bölgelerindeki Elektrik Dağıtım Avans Ödemeleri Ertelendi

Deprem Bölgelerindeki Elektrik Dağıtım Avans Ödemeleri Ertelendi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, deprem bölgelerindeki elektrik dağıtım şirketlerine verilen avans ödemelerinin 31 Mart 2025'e kadar ertelendiğini ve bu sürede temerrüt faizi uygulanmayacağını açıkladı.

(ANKARA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun deprem bölgelerindeki elektrik dağıtım şirketlerine verilen avans ödemelerinin ertelenmesi ve temerrüt faizinin uygulanmamasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği gereğince , Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ile söz konusu dağıtım bölgelerinde faaliyet gösteren görevli tedarik şirketlerinin ve Organize Sanayi Bölgelerinin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri'nin avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedellerin ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarih olan 31 Mart 2025'e kadar ertelenmesine, avans ödemelerinin ertelendiği süre boyunca piyasa işletmecisi ve piyasa katılımcısına temerrüt faizinin uygulanmamasına ilişkin karar Cumhurbaşkanlığı imzasıyla Resmi Gazete' de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karar 1 Ekim 2024 tarihinde yürürlüğe girecek

Kaynak: ANKA / Güncel

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Temerrüt Faizi Doğal Afet Ekonomi Güncel Deprem Enerji Hukuk Yaşam

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