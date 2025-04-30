Denizli Valisi'nden 1 Mayıs Mesajı

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Coşkun, mesajında, alın teriyle geçimini sağlayan ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunan, üretimin adsız kahramanları emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Emeğin toplumların en kıymetli hazinesi olduğunu belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Milletimizin refahı, kalkınması ve güçlü yarınlara ulaşması için alın teri döken emekçilerimizin, maden ocaklarından atölyelere, tarlalardan fabrikalara kadar uzanan fedakarlıkları, toplum hayatımızda her zaman saygıdeğer ve vazgeçilmez bir yere sahiptir. Çalışanlarımızın emeğinin karşılığını en iyi şekilde alabilmesi için devletimiz, çalışma hayatını geliştirme ve yaşam standartlarını yükseltme konusundaki gayretlerine devam etmektedir."